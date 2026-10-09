Horoscope Today 9 October 2026 : ज्योतिष की नजर से 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन बहुत खास है. आज शाम 07:28 बजे शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शनि अगले साल मई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे और सभी राशियों पर असर डालेंगे. वहीं तड़के सुबह 03:17 बजे चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे. इसके अलावा दोपहर 02:22 बजे से बुध शनि का षडाष्टक दृष्टि योग भी सक्रिय हो जाएगा. जिसका प्रभाव 3 दिन तक रह सकता है. ऐसे में आज 9 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें 9 अक्तूबर 2026 का दैनिक राशिफल.
बच्चों तथा व्यक्तिगत दिनचर्या से संबंधित समस्या का समाधान मिलने की उम्मीद है. कुछ पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से नजदीकी संबंधों में वाद-विवाद हो सकता है. व्यवसाय में यह समय भविष्य की योजनाओं संबंधी नई-नई जानकारियां हासिल करने के लिए अनुकूल है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा.
उपाय- घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
भाग्य की अपेक्षा कर्म पर अधिक विश्वास रखना आपको और अधिक सकारात्मक बना रहा है. अगर कोई सरकारी मामला चल रहा है तो आज उससे संबंधित कार्यवाही स्थगित रखें. आज किसी भी नई योजना पर कार्य शुरू न करें. वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें. पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज अल्प प्रयास से ही पूरे हो जाएंगे. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के मार्गदर्शन तथा सलाह पर अमल ना करें. व्यवसायिक दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है. नौकरी पेशा लोग कोई टारगेट अचीव कर सकते हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या परेशान करेगी.
उपाय- किसी धर्मस्थल पर जाकर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
महिलाओं के लिए आज का दिन खासतौर पर शुभ रहेगा. गलत संगति और गलत आदतों से दूरी बनाकर रखें. मशीनरी संबंधी व्यवसाय में कोई मन मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट या आर्डर मिलेगा. किसी मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी. जोड़ों तथा घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
भूमि संबंधी किसी गतिविधि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. सोशल मीडिया तथा फालतू की बातों में समय व्यतीत करने की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे भी रह सकते हैं. शेयर मार्केट में ज्यादा पैसा ना लगाएं. नौकरी पेशा लोगों पर कार्यभार बढ़ेगा. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आएंगी. नसों में खिंचाव और टांगो में दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाकर आएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
बच्चों को आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती हैं. रिश्तों के मामले में लापरवाही ना बरतें. जरा सी गलतफहमी से दूरियां आ सकती हैं. व्यापार में कहीं पैसा फंस सकता है. सरकारी कार्यालय में अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.
उपाय- खांसी-जुकाम परेशान करेंगे. दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है. जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा. कोई भी लेनदेन सावधानी से करें. कारोबार संबंधी कोई परेशानी आने पर किसी नजदीकी मित्र की सलाह फायदेमंद रहेगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी. वर्तमान मौसम की वजह से हल्की-फुल्की परेशानी रहेगी.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
आज कुछ खास विषयों पर चर्चा होगी. स्वयं को हल्का-फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. व्यर्थ की उलझनों और विवादों से दूरी बनाकर रखें. नौकरी में कुछ मुश्किलें आएंगी. उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब ना करें. परिजनों के साथ आपसी संबंध खुशनुमा रहेंगे. मौसम की वजह से जोड़ों व घुटनों में दर्द की समस्या रहेगी. उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर जाकर कुछ समय आत्म चिंतन और मनन करना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
आज दिनचर्या काफी व्यस्तता पूर्ण रहेगी. अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर अमल जरूर करें. पड़ोसियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से अपने आप को दूर ही रखें. इस समय व्यवसाय संबंधी प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों का रूप ले लेगी. समस्याओं का असर आपकी मानसिक स्थिति और कार्य क्षमता पर पड़ सकता है.
उपाय- प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
अनुकूल समय है. प्रकृति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही हैं. परंतु खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली ना रखें. अगर कोई पार्टनरशिप करने की योजना बन रही है, तो पहले उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें. दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए योगा, मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करें.
उपाय- बच्चों को फल-मिठाई बांटना आपके लिए शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
आज आपको संतान को लेकर चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने वाला है. बड़े हुए अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करेंगे. युवाओं को किसी नौकरी संबंधी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम हासिल होंगे. घर का माहौल अनुशासित व खुशनुमा रहेगा. मौसम में परिवर्तन की वजह से ऊर्जा में कमी महसूस होगी.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
आज आपके ऊपर कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां रहेंगी. और आप उन्हें बखूबी निभा भी लेंगे. दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें. नौकरी में किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अनुभव बेहतर रहेगा. प्रेम संबंधों के मामले में कुछ निराशा रह सकती है. किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं.
उपाय- जरूरतमंद परिवार को राशन, मिठाई आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)