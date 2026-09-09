/Aaj Ka Rashifal 9 September : आज सूर्य की राशि चंद्रमा की एंट्री, सिंह-मीन को देंगे नुकसान, तुला को मिलेगा सुकून, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 9 September 2026 : आज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को शिव योग बन रहा है, जिसे हिंदू धर्म और ज्योतिष में शुभ माना जाता है. वहीं चंद्रमा दोपहर 03:13 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा अशुभ गण्ड मूल और आडल-विडाल योग भी रहेंगे. जानिए इन सभी शुभ-अशुभ योगों के बीच मेष से मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा. पढ़ें आज का राशिफल 9 सितम्बर 2026.
आपके संपर्क कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ और अधिक घनिष्ठ होंगे. पॉलिसी और निवेश संबंधी मामलों में अभी ज्यादा पैसा ना लगाएं. रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में लाभदायक समय चल रहा है. व्यर्थ के प्रेम संबंध में अपना समय और पैसा बर्बाद ना करें. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या को लापरवाही में ना लें.
उपाय- दिन का कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
किसी नए कार्य की शुरुआत करने में प्रभावशाली व्यक्ति का उचित सहयोग मिलेगा. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना आवश्यक है. घर-परिवार की सुख-शांति बनाए रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
आज अचानक ही कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी संबंधी काम पूरा हो सकता है. विद्यार्थियों को अपने करियर संबंधी किसी परेशानी की वजह से मार्गदर्शन की जरूरत है. सरकारी सेवारत लोगों का अपने कार्यों के प्रति बेहतर योगदान रहेगा. उच्च अधिकारियों की सराहना भी मिलेगी. पति-पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव बना रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी दिक्कत को हल्के में ना लें.
उपाय- मंदिर जाकर एकांत में बैठे और ध्यान-मनन करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
अगर किसी निकट संबंधी के साथ कोई गलतफहमी चल रही है, तो संवाद के जरिए उसे सुलझाया जा सकता है. अगर वाहन खरीदने की योजना है, तो अभी उसे कुछ समय के लिए स्थगित रखें. कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ व्यवधान आते रहेंगे. किसी नजदीकी मित्र से मुलाकात हो सकती है. घुटनों तथा जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ेगी.
उपाय- सूर्य भगवान का ध्यान करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
घर तथा व्यवसाय दोनों जगह सोच-समझकर निर्णय लेना व्यवस्था को मजबूत बनाकर रखेगा. आपके स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आना आपके लिए ही हानिकारक हो सकता है. बड़ी पार्टियों द्वारा लाभदायक अनुबंध प्राप्त होने वाले हैं. इसके लिए प्रयासरत रहें. घर के विवादित मामले आपस में बैठकर ही सुलझाएं. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है. केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है. आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के समक्ष आपके विरोधी परास्त रहेंगे. जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है. व्यवसाय में काम की अधिकता रहेगी. कुछ नए अनुबंध फायदेमंद साबित होंगे. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी. नियमित रूप से व्यायाम और योग पर भी ध्यान दें.
उपाय- किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
आपको जिस सुकून की तलाश थी, आज वह हासिल होगा. भावनाओं में बहकर बिना सोचे-समझे किसी के साथ भी कोई प्रॉमिस ना करें. ध्यान रखना जरूरी है कि लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदायक रहेगी. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति देने का उचित समय है. स्त्रियों को जोड़ों में दर्द और स्त्री जनक रोगों की वजह से परेशानी रहेगी.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों के प्रति आदर भाव रखें और सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
संतान से संबंधित शुभ सूचना मिलने से मन को सुकून मिलेगा. कानूनी नियमों का उल्लंघन करना आपको मुश्किल में डाल देगा. सरकारी नौकरी में किसी उच्च अधिकारी की वजह से आपका कार्य भार बढ़ सकता है. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. भारी तथा गरिष्ठ खानपान से परहेज रखें.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक परिणाम मिलने से सुकून मिलेगा. व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधी मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें. व्यापार में कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है परंतु उसकी शर्तों पर सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य करें. वैवाहिक संबंध सामंजस्य पूर्ण रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
व्यक्तिगत मामलों में दिल की अपेक्षा दिमाग से निर्णय लें. इससे आप बेहतर नतीजे पर पहुंच पाएंगे. अगर किसी वजह से लोन लेने का विचार बन रहा है तो अपनी क्षमता का भी ध्यान जरूर रखें. कारोबार में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से सतर्क रहें. दांपत्य जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं. व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से मानसिक और शारीरिक तनाव रहेगा. उपाय- गौशाला में हरा चारा देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 6
पिछले कुछ समय से जो दीर्घकालीन योजनाएं बनाई थी, उन लक्ष्यों को हासिल करने का उचित समय है. युवा वर्ग दोस्तों के साथ ज्यादा चैटिंग और गपशप में समय व्यर्थ ना करें. व्यवसायिक गतिविधियों का गंभीरता से मूल्यांकन करने की जरूरत है. पारिवारिक वातावरण सहयोगात्मक तथा खुशनुमा रहेगा. खांसी, जुकाम जैसी एलर्जी परेशान करेगी.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
मीन राशि के लोगों के लिए ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है. अपरिचित लोगों से संपर्क ना रखें. अन्यथा आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं. सरकारी कार्यालय में कार्यरत लोगों को अव्यवस्था की वजह से कुछ समस्याएं झेलनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास और अधिक नजदीकियां लाएगा. अपनी खानपान की प्रणाली को भी सुधारें.
उपाय- वरिष्ठ ब्राह्मण से आशीर्वाद ले और जीव-जंतुओं को आहार खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)