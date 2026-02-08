Advertisement
trendingNow13101863
Hindi Newsऐस्ट्रोWeekly Numerology Horoscope Feb 2026 : वैलेंटाइन वीक में किसे मिलेगा पार्टनर का साथ, किसका होगा ब्रेकअप? बर्थडेट से जानें साप्‍ताहिक अंक राशिफल

Weekly Numerology Horoscope Feb 2026 : वैलेंटाइन वीक में किसे मिलेगा पार्टनर का साथ, किसका होगा ब्रेकअप? बर्थडेट से जानें साप्‍ताहिक अंक राशिफल

Numerology Weekly Rashifal 9 february to 15 february 2026 : इस हफ्ते हवाओं में प्‍यार बहेगा. सारे लव कपल्‍स को पूरे साल फरवरी के वैलेंटाइन वीक का इंतजार रहता है. न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार यह हफ्ता किस मूलांक वाले जातक के लिए कैसा रहेगा? जयपुर के ऐस्‍ट्रोलॉजर एवं न्‍यूमेरोलॉजिस्‍ट दिलीप गुप्‍ता से जानिए जन्‍मतारीख के अनुसार 9 से 15 फरवरी 2026 का साप्‍ताहिक अंक राशिफल.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

साप्‍ताहिक अंक राशिफल 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026.
साप्‍ताहिक अंक राशिफल 9 फरवरी से 15 फरवरी 2026.

Ank Rashifal Weekly : वैलेंटाइन वीक की शुरुआत इस बार अंको के वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ होगी. यह सप्ताह सिर्फ करियर या पैसे का नहीं, बल्कि दिल से जुड़े फैसलों, रिश्तोa और भावनात्मक समझ का भी है. जानिए आपका मूलांक इस वैलेंटाइन वीक में आपके प्यार, शादी और रिश्तों को किस दिशा में ले जायेगा. पढ़ें मूलांक 1 से मूलांक 9 तक के लोगों के लिए यह सप्‍ताह प्यार, रिश्तों, करियर आदि के मामले में कैसा रहेगा. 

जन्‍मातरीख से साप्‍ताहिक अंक राशिफल

मूलांक 1 (1,10,19,28)
इस वैलेंटाइन वीक आप रिश्तों में लीड करना चाहेंगे, लेकिन प्यार में आदेश या सख्ती नहीं, समझ, धैर्य और नरमी काम आएगी. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ने से समय की कमी महसूस होगी. प्यार या शादीशुदा जीवन में पार्टनर को प्राथमिकता देना जरुरी होगा, ईगो से बचें तो रिश्ता मजबूत होगा. सिंगल लोगों को प्रोफेशनल जीवन में किसी से आकर्षण बढ़ सकता है. लंबी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सही समय है, जोखिम से बचें. थकान और सिरदर्द की शिकायत हो सकती है, नींद पूरी करें.

यह भी पढ़ें: मनाली में मोर नाचने से यूं ही नहीं डर रहे लोकल लोग, आने वाली है तबाही, सच हो गई बाबा वेंगा की भविष्‍यवाणी

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 (2,11,20,29)
वैलेंटाइन वीक आपकी भावनात्मक और रोमांटिक साइड को उभारेगा. ऑफिस में टीमवर्क से काम बनेंगे, आपकी समझदारी की सराहना होगी. लव लाइफ में दिल की बात कहने का सही मौका है, शादीशुदा लोगों के लिए भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. बजट बना कर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति अच्‍छी बनी रहेगी. मानसिक शांति पर ध्यान देना जरुरी होगा.

मूलांक 3 (3,12,21,30)
इस सप्ताह आपकी संवाद क्षमता और आकर्षण रिश्तों में मिठास घोलेगी. करियर या कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का असर दिखेगा. लव लाइफ में हंसी-मजाक और रोमांस रहेगा. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना जरुरी होगा. फालतू खर्चे बढ़ सकते हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें. सेहत की बात करें तो गले और पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.

मूलांक 4 (4,13,22,31)
इस सप्ताह आप रिश्तों में स्थिरता चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे. करियर या कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. लव लाइफ और शादीशुदा जीवन में सख्त रवैया छोड़ कर पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाना जरुरी होगा. सिंगल लोगो के जीवन में खास इंसान का आगमन हो सकता है. सोच समझ कर खर्च करें. पीठ दर्द या जोड़ो का दर्द हो सकता है.

यह भी पढ़ें : धन-दौलत और खुशियों से जगमग होगा यह सप्‍ताह, इन राशियों को सबसे ज्‍यादा लाभ, पढ़ें साप्‍ताहिक टैरो राशिफल

मूलांक 5 (5,14,23)
यह वैलेंटाइन वीक रोमांस और नए अनुभव ले कर आ सकता है. करियर में अचानक कोई बड़ा मौका मिल सकता है. लव लाइफ में नया आकर्षण या पुराने रिश्ते में ताजगी आएगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जो रिश्ते को मजबूत करेगा. कोई योजना सफल हो सकती है. बड़ी खरीददारी फिलहाल के लिए टालना सही होगा. बेचैनी या ओवर एक्साइटमेंट से बचें.

मूलांक 6 (6,15,24)
मूलांक 6 वालों के लिए यह सप्ताह प्यार और रिश्तो के लिहाज से बेहद खास रहेगा. पार्टनर को समय देना और केयर करना रिश्ते को गहरा करेगा. सिंगल लोगो के लिए स्थायी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए नियमित बचत जरुरी होगी. ऑफिस में किसी ओर की जिम्मेदारी अपने सिर ना ले, काम का बोझ महसूस कर सकते हैं. शुगर और हार्मोन से जुड़ी  लापरवाही ना करें. 

मूलांक 7 (7,16,25)
इस सप्ताह आप प्यार को शब्दों से ज्यादा भावनाओं में महसूस करेंगे. करियर में आपकी रणनीति और निर्णय काम आएगा, फैसले सही फल देने वाले होंगे. अपने दिल की बात पार्टनर से कह से वरना दूरी बढ़ सकती है. पार्टनर को गिफ्ट दें, रिश्ता गहरा होगा. कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सही जानकारी लेना जरुरी होगा. ध्यान और योग मानसिक शांति देंगे. 

यह भी पढ़ें : इस हफ्ते 3 बड़े ग्रह-गोचर करेंगे भारी उठापटक, किसे लाभ किसे हानि? पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

मूलांक 8 (8,17,26)
इस सप्ताह रिश्तो में कंट्रोल छोड़कर भावनात्मक रूप से खुलना जरुरी होगा. करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेगी. ऑफिस का काम और निजी जीवन में संतुलन बनाना जरुरी होगा. पार्टनर से खुल कर बात करेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा. समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे. ब्लड प्रेशर पर ध्यान दें. 

मूलांक 9 (9,18,27)
यह सप्ताह जूनून और भावनाओं से भरा रहेगा. करियर में नई शुरुआत के योग है. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है. सिंगल लोगों को पुराना प्यार याद आ सकता है. कार्यक्षेत्र में लोगों का सहयोग मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी. उदारता अच्छी है, लेकिन अपनी सीमा तय रखें. ऊर्जा अच्छी रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

numerology

Trending news

RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
mohan bhagwat news
भारत के मुसलमान... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, धीरे से मुस्कुराए सलमान खान
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी