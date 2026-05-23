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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj ka Rashifal 23 May 2026: सिंह-तुला राशि वालों के नाम होगा आज का दिन, मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें सभी राशियों का राशिफल

Aaj ka Rashifal 23 May 2026: सिंह-तुला राशि वालों के नाम होगा आज का दिन, मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें सभी राशियों का राशिफल

Rashifal 23 May 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए अपनी पहचान बनाने और कुछ नया दिखाने का अवसर लेकर आ सकता है. पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 23, 2026, 06:52 AM IST
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Aaj ka Rashifal 23 May 2026: सिंह-तुला राशि वालों के नाम होगा आज का दिन, मिलेगी बड़ी सफलता, पढ़ें सभी राशियों का राशिफल

Horoscope Hindi: 23 मई 2026 को चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर आत्मविश्वास, प्रदर्शन, सम्मान और रचनात्मकता को बढ़ाएंगे. सूर्य वृष राशि में रहकर स्थिरता और व्यावहारिकता बनाए रखेंगे, जबकि मेष राशि में मंगल कार्यों में तेजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव बातचीत, व्यापार, मित्रता और प्रेम संबंधों में हलचल पैदा करेगा. 

मेष राशि 23 मई 2026 

आज आपका मूड “जो ठान लिया, वह करके रहेंगे” वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आप दूसरों से तेज गति से काम करेंगे और यही बात कुछ लोगों को असहज भी कर सकती है. किसी प्रतियोगिता, इंटरव्यू या प्रस्तुति में खुद को साबित करने का मौका मिल सकता है. पैसा आएगा जरूर, लेकिन उसी गति से खर्च भी निकल सकता है. प्रेम संबंधों में अचानक रोमांच बढ़ेगा और कोई पुरानी बातचीत फिर शुरू हो सकती है. घर में आपकी सक्रियता माहौल बदल देगी. ज्यादा भागदौड़ शरीर को थका सकती है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें.

वृष राशि 23 मई 2026 

आज आप आराम, सुविधा और मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखेंगे. घर या ऑफिस की छोटी-छोटी चीजों को बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिर सोच किसी उलझे हुए काम को संभाल सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन किसी महंगी वस्तु को खरीदने का मन बना सकते हैं. प्रेम जीवन में धीमी लेकिन गहरी समझ दिखाई देगी. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. मौसम बदलने का असर गले या पाचन पर दिख सकता है.

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मिथुन राशि 23 मई 2026 

आज बातचीत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और कई रुके हुए काम केवल संपर्कों के दम पर आगे बढ़ सकते हैं. सोशल मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा. अचानक कोई नया विचार भविष्य में लाभ का कारण बन सकता है. प्रतियोगिता परीक्षार्थियों को सफलता प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में फ्लर्टिंग और हल्कापन रहेगा, लेकिन गंभीर चर्चा से बचना बेहतर होगा. मन एक साथ कई चीजों में उलझा रहेगा, जिससे थकान महसूस हो सकती है.

कर्क राशि 23 मई 2026 

आज आप भीड़ में रहकर भी भीतर से अकेलापन महसूस कर सकते हैं. पुरानी यादें या किसी अपने की बात मन को बार-बार परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र में आप चुपचाप अपना काम पूरा करेंगे और बिना शोर किए अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यापार विस्तार में मन लेगेगा. आर्थिक रूप से घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहारा मिलने से राहत महसूस होगी. माता-पिता या परिवार के बुजुर्गों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा. देर रात तक जागने से बचें. लम्बी दूरी की यात्रा हो सकती है. धार्मिक कार्यों में एवं दान पुण्य में मन लगेगा. आध्यात्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी होगी.

सिंह राशि 23 मई 2026 

आज का दिन पूरी तरह आपके नाम रह सकता है. लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे और आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपको नेतृत्व संभालना पड़े. खर्च आय से अधिक होंगे. कोई धन खरीदने के भी योग है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं, लेकिन प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अधिक खर्च करना बाद में भारी पड़ सकता है. प्रेम जीवन में आकर्षण चरम पर रहेगा. किसी पुराने प्रशंसक से संपर्क भी हो सकता है. ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचें. जन्मभूमि की यात्रा हो सकती है.

कन्या राशि 23 मई 2026 

आज आपका दिमाग लगातार गणना और योजना में लगा रहेगा. आप किसी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करेंगे. कार्यक्षेत्र में डिटेल्स पर आपकी पकड़ दूसरों को प्रभावित करेगी. कार्य एवं व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा. संतान के विषय में शुभ समाचार प्राप्त होंगे. आर्थिक मामलों में कोई पुराना हिसाब या रुका हुआ भुगतान सुलझ सकता है. प्रेम संबंधों में व्यावहारिक सोच हावी रहेगी और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई महसूस हो सकती है. घर में सफाई या व्यवस्था बदलने का मन करेगा. ज्यादा सोचने से मानसिक थकावट बढ़ सकती है. छात्रों के लिए समय उत्तम रहेगा. आज के दिन छोटी यात्रा हो सकती है.

तुला राशि 23 मई 2026 

आज आप लोगों के बीच तालमेल बनाने की भूमिका निभा सकते हैं. किसी झगड़े या गलतफहमी को सुलझाने में आपकी बात काम आएगी. कार्यक्षेत्र में टीमवर्क से लाभ मिलेगा. नौकरी पेशा वाले जातकों की पदोन्नति के साथ-साथ इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण हो सकते हैं. भूमि-भवन, वाहन एवं रत्न-आभूषण की प्राप्ति होगी. परिवार में सहयोग व प्रेम बढ़ेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फैशन, सजावट या घूमने-फिरने पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बनेगा और साथी के साथ हल्की-फुल्की बातचीत मन खुश करेगी. संगीत, कला या फिल्म जैसी चीजों में रुचि बढ़ सकती है. शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत महसूस होगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय सामान्य है. दर्शनीय स्थलों की यात्रा का आनन्द प्राप्त करेंगे.

(यह भी पढ़ें: नौतपा के 9 दिन इन राशियों पर भारी, हावी रहेगा गुस्सा, जेब होगी ढीली, हो सकता है अपमान

वृश्चिक राशि 23 मई 2026 

आज आप किसी बात को लेकर भीतर ही भीतर रणनीति बनाते रहेंगे. हर किसी पर भरोसा करने का मन नहीं करेगा और आप लोगों को परखने में लगे रह सकते हैं. आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी. बच्चों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा. स्वयं का स्वास्थ्य में सुधार आएगा. इलेक्‍ट्रॉनिक या हार्डवेयर से संबंधित शिक्षा के लिए उत्तम समय है. कार्यक्षेत्र में आपकी चुप्पी ही आपकी ताकत बनेगी. आर्थिक मामलों में अचानक लाभ या गुप्त स्रोत से फायदा मिल सकता है. प्रेम जीवन में गहराई तो रहेगी, लेकिन अधिकार भावना विवाद खड़ा कर सकती है. परिवार में किसी की छिपी हुई बात सामने आ सकती है. पानी कम पीने से कमजोरी महसूस हो सकती है.

धनु राशि 23 मई 2026 

आज आपका मन खुले आसमान की तरह स्वतंत्र रहना चाहेगा. एक ही जगह या एक जैसे काम से जल्दी ऊब महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में नए विचार आएंगे, लेकिन उन्हें लागू करने में समय लग सकता है. कार्य व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी. अतः कोई नया काम प्रारम्भ न करें. गुप्त शत्रुओं द्वारा रूकावटें डाली जा सकती है. किसी को पैसा उधार न दें न हीं बड़े निवेश करें. पारिवारिक अनुकूलता भी भंग हो सकती है. यात्रा, कोर्स या किसी नए काम पर धन खर्च होने की संभावना है. प्रेम जीवन में दोस्ती वाला अंदाज ज्यादा रहेगा बजाय गहरी भावुकता के. परिवार आपको जिम्मेदार बनने की सलाह दे सकता है. लंबी दूरी की यात्रा की योजना अचानक बन सकती है. आज के दिन स्वास्थ्य ढीला रह सकता है.

मकर राशि 23 मई 2026 

आज आप भावनाओं से ज्यादा परिणामों पर ध्यान देंगे. कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी. साझेदारी में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे मजबूती आएगी और भविष्य की योजना बनाने का मन करेगा. पत्नी या मित्रों के माध्यम से धन लाभ होगा. पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर होंगे. प्रेम जीवन में भावनाएं कम और जिम्मेदारी ज्यादा दिखाई दे सकती है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपकी राय ली जाएगी. आपके भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी. यात्राओं के योग बनेंगे. परिवार के कल्याण के लिए विशेष पूजा सम्पन्न होगी.

कुंभ राशि 23 मई 2026 

आज आपका दिमाग सामान्य सीमाओं से बाहर सोचने की कोशिश करेगा. कोई अनोखा विचार या तकनीकी समाधान अचानक ध्यान खींच सकता है. कार्यक्षेत्र में नए प्रयोग करने की इच्छा रहेगी. आर्थिक मामलों में ऑनलाइन या तकनीकी क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत हैं. बीमारी पर धन खर्च हो सकता है. परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी. स्वास्थ्य नरम रह सकता है. कफ खांसी या पेट से संबंधित रोग से परेशानी हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षार्थियों को सफल्ता प्राप्त हो सकती है. यदि विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं. समय अनुकूल है. प्रेम जीवन में अचानक किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. परिवार वाले आपकी सोच को थोड़ा अलग मान सकते हैं. नींद का समय बिगड़ सकता है.

मीन राशि 23 मई 2026 

आज आप बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी कल्पनाओं और भावनाओं में खोए रह सकते हैं. संगीत, आध्यात्म या किसी शांत जगह की ओर मन आकर्षित होगा. धनागम के योग बनेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आर्थिक मामलों में किसी पुराने उधार या खर्च को लेकर चिंता रह सकती है. आपके बच्चों के साथ मधुर संबंध होंगे. बड़े भाईयों का सहयोग प्राप्त होगा. बच्चों की शादी के लिए प्रस्ताव आ सकते है. शिक्षा के लिए समय उत्तम है. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक सोच लाभ दिला सकती है, लेकिन व्यावहारिक मामलों में ध्यान भटक सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई रहेगी और किसी अपने की बात दिल को छू सकती है. पर्याप्त आराम न मिलने से कमजोरी महसूस हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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