Rashifal Today : हफ्ते के पहले ही दिन जोश और आत्‍मविश्‍वास से लबरेज रहेंगे मिथुन राशि के लोग, कर्क वालों को भी होगा लाभ, जानें आज का राशिफल

Today Horoscope : मिथुन राशि के जातक आज जोश से लबरेज रहेंगे, जिससे वे चुनौतियों का सामना डटकर करेंगे. वहीं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्‍छा रहेगा. जानें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:00 AM IST
Aaj ka Rashifal : ज्‍योतिष के अनुसार 5 जनवरी 2026 को चंद्रमा स्‍वराशि कर्क में संचरण करेंगे. चंद्रमा का अपनी ही राशि में होना मानसिक मजबूती देगा. सकारात्‍मक सोच देगा और चुनौतियों से लड़ने का हौसला देगा. पढ़ें आज का राशिफल. 

मेष राशि

आज का दिन तनाव और उलझनों से राहत दिलाने वाला रहेगा. मानसिक रूप से स्वयं को हल्का और सकारात्मक अनुभव करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिल सकता है. वाहन सुख की प्राप्ति के योग बन रहे हैं अथवा माता-पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है. माता से संबंध विशेष रूप से मधुर रहेंगे. धन संचय एवं बचत बढ़ाने के लिए आज का दिन अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: सांप-बिच्‍छू की तरह खतरनाक होते हैं इस मूलांक के लोग, डंक मारना नहीं छोड़ते, अपने फायदे के लिए हर हद करते हैं पार

वृष राशि

आज आप शारीरिक थकान और आलस्य महसूस कर सकते हैं, किंतु आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. कोई महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है, जिसमें परिश्रम अधिक करना होगा. धन लाभ मेहनत के बल पर ही संभव है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. विद्यार्थी अपने लक्ष्य की दिशा में सफल प्रगति करेंगे.

मिथुन राशि

आज आप जोश और साहस के साथ कुछ नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों में हाथ डालेंगे. छोटी-छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक है. यदि वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उसे टालना उचित रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम रखें.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए सप्ताह के श्रेष्ठ दिनों में से एक रहेगा. समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए लाभ के प्रबल योग हैं. सट्टा या जोखिमपूर्ण निवेश में भी लाभ मिल सकता है, किंतु विवेक आवश्यक है. आप आत्मनिर्भरता का अनुभव करेंगे. कुल मिलाकर दिन प्रसन्नता और संतोष से भरपूर रहेगा. सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें.

सिंह राशि

आज व्यय आपकी आय से अधिक रह सकता है, अतः अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. छोटे भाई-बहनों से मतभेद या हानि की संभावना है. दांपत्य जीवन में कटुता आ सकती है, इसलिए क्रोध और वाणी पर संयम रखें. आज स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: जनवरी हसीन लेकिन फरवरी मचाएगी कत्‍लेआम, मंगल-राहु का विस्‍फोटक योग 3 राशियों के लिए भयंकर

कन्या राशि

आज आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा. व्यापार और आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. प्रेम संबंधों में सुधार के संकेत हैं. लंबी यात्रा की योजना निरस्त हो सकती है. विद्यार्थी वर्ग को सहपाठियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि घर या संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए टालना उचित रहेगा.

तुला राशि

कार्यक्षेत्र में स्थिति में सुधार होगा और मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी. पिता के स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यों में गति आएगी. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र रहेंगे. जीवनसाथी के नाम से संपत्ति लाभ के योग बन सकते हैं. दांपत्य जीवन में प्रेम और रुमानियत बनी रहेगी.

वृश्चिक राशि

आज का दिन शुभफलदायक रहेगा. आपकी अपेक्षा से अधिक धन लाभ हो सकता है. भाग्य आपका साथ देगा. हालांकि जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम से काम लें. संतान पक्ष से शुभ समाचार, पुरस्कार या सम्मान की प्राप्ति संभव है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव रह सकता है.

धनु राशि

आज वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते समय विशेष सावधानी बरतें. निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. किसी अप्रिय समाचार से मन विचलित हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

मकर राशि

आज जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बढ़ेगी. पढ़ाई और अध्ययन के लिए दिन अनुकूल है. व्यापारियों को नए साझेदार के माध्यम से उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. धन संचय के लिए समय श्रेष्ठ है, किंतु सट्टा निवेश से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खान-पान में संयम और नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें: सकट कब है, 6 या 7 जनवरी 2026? यहां पढ़ें सकट चौथ की संपूर्ण कथा

कुंभ राशि

विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य पूर्ण करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. दिन आनंद और उत्साह से भरपूर रहेगा. किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा. व्यापारी व्यवसाय विस्तार हेतु लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ियों को सम्मान या पदक प्राप्त होने के योग हैं.

मीन राशि

आज का दिन विद्या और ज्ञान में सफलता दिलाने वाला है. नौकरीपेशा लोग पूरे आत्मविश्वास से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होंगे. व्यापारी व्यापारिक उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा कर सकते हैं. खिलाड़ी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन से सम्मान या पुरस्कार प्राप्त करेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

