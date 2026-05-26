Horoscope in Hindi: 26 मई 2026, मंगलवार का दिन लोगों को भीतर से अधिक सजग और व्यस्त बनाए रख सकता है. कन्या राशि का चंद्रमा जीवन में बिखरी चीजों को समेटने की प्रेरणा देगा. कई लोग अपने काम, रिश्तों और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर दिखाई देंगे. वृष राशि में सूर्य स्थिर सोच देंगे, जबकि मिथुन राशि में गुरु और शुक्र के प्रभाव से बातचीत, सौदेबाजी और मेलजोल में तेजी बनी रहेगी. जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल.

मेष राशि 26 मई 2026

आज आप हर काम तुरंत निपटाना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपकी रफ्तार को बार-बार धीमा कर सकती हैं. ऑफिस या व्यवसाय में किसी व्यक्ति की लापरवाही आपको नाराज कर सकती है. मन में यह भावना भी रह सकती है कि मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं और श्रेय कोई दूसरा ले रहा है. पैसों के मामले में अचानक कोई पुराना खर्च सामने आ सकता है. रिश्तों में आज नरमी की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपका सीधा व्यवहार साथी को कठोर लग सकता है. शाम के समय शरीर जवाब देने लगे तो आराम को नजरअंदाज न करें.

वृष राशि 26 मई 2026

आज आप शोर-शराबे से दूर अपने तरीके से दिन बिताना पसंद करेंगे. कार्यक्षेत्र में बिना हड़बड़ी किए किया गया काम अंत में आपकी स्थिति मजबूत करेगा. आर्थिक रूप से कोई छोटी राहत मिल सकती है, खासकर यदि पिछले दिनों से कोई भुगतान अटका हुआ था. घर में सजावट, आराम या खानपान से जुड़ी चीजों पर ध्यान जा सकता है. प्रेम संबंधों में आज ज्यादा दिखावा नहीं होगा, लेकिन अपनापन महसूस होगा. हालांकि किसी जिद के कारण परिवार में हल्की तनातनी संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि 26 मई 2026

आज आपका दिन लगातार भागदौड़ और बातचीत में गुजर सकता है. कई लोग एक साथ आपसे संपर्क करना चाहेंगे और आपको हर जगह अपनी मौजूदगी बनाए रखनी पड़ सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी तेज बुद्धि किसी उलझे मामले को पलभर में आसान बना सकती है. आर्थिक मामलों में छोटी-छोटी जगहों से फायदा मिलने की संभावना है. प्रेम जीवन में आज फ्लर्ट और मजाक का रंग ज्यादा रहेगा, लेकिन गंभीर चर्चा से बचने की आपकी आदत साथी को परेशान कर सकती है. दिमाग को आराम देना भी जरूरी रहेगा.

कर्क राशि 26 मई 2026

आज बाहरी दुनिया से ज्यादा आपका ध्यान अपने निजी जीवन पर रहेगा. घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन सकती है. कार्यक्षेत्र में आप कम बोलकर ज्यादा काम करना पसंद करेंगे. आर्थिक रूप से घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. प्रेम जीवन में मन बहुत कुछ कहना चाहेगा, लेकिन शब्द साथ नहीं देंगे. किसी पुराने रिश्ते या याद से मन अचानक भर सकता है. मौसम या अनियमित दिनचर्या के कारण शरीर में सुस्ती रह सकती है.

सिंह राशि 26 मई 2026

आज परिस्थितियां आपको ऐसी जगह खड़ा कर सकती हैं जहां लोगों की नजरें बार-बार आपकी ओर जाएंगी. कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण चर्चा, मीटिंग या जिम्मेदारी आपके आत्मविश्वास की परीक्षा ले सकती है. आप अपने काम को लेकर पूरी गंभीरता दिखाएंगे, लेकिन भीतर यह इच्छा भी बनी रहेगी कि आपकी मेहनत की खुलकर सराहना हो. आर्थिक मामलों में आमदनी ठीक रहेगी, हालांकि शौक, ब्रांडेड चीजों या सामाजिक छवि पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में आपका आकर्षक व्यक्तित्व साथी को प्रभावित करेगा, पर जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना दूरी भी पैदा कर सकता है. शाम के समय मन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है और किसी करीबी की अनदेखी खटक सकती है.

कन्या राशि 26 मई 2026

आज आपका मन हर छोटी गलती पकड़ने में लगा रहेगा. आप चाहेंगे कि सब कुछ आपकी योजना के अनुसार चले, लेकिन दूसरों की लापरवाही चिढ़ पैदा कर सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी सूझबूझ किसी बड़ी समस्या को समय रहते संभाल सकती है. पैसों के मामले में आज बचत और हिसाब पर विशेष ध्यान रहेगा. प्रेम जीवन में आप भावुक कम और व्यवहारिक ज्यादा दिखाई देंगे. किसी करीबी की आदत आपको परेशान कर सकती है, लेकिन खुलकर कह नहीं पाएंगे. पेट या त्वचा से जुड़ी परेशानी उभर सकती है.

(यह भी पढ़ें: बुध का अपनी ही राशि मिथुन में गोचर, नोटों से खेलने के लिए तैयार हो जाएं 5 राशि वाले, तेजी से बढ़ेगा व्‍यापार)

तुला राशि 26 मई 2026

आज आप तनाव भरे माहौल को भी हल्का बनाने की कोशिश करेंगे. लोगों के बीच तालमेल बैठाने में आपकी भूमिका अहम रह सकती है. कार्यक्षेत्र में साझेदारी वाले काम लाभ देंगे. आर्थिक मामलों में खर्चों की लंबी सूची देखकर मन थोड़ा परेशान हो सकता है. प्रेम जीवन में मुलाकात, बातचीत या पुरानी नाराजगी दूर होने के संकेत हैं. मन कला, संगीत या सुंदर चीजों की ओर आकर्षित रहेगा. हालांकि निर्णय लेने में अधिक समय बर्बाद हो सकता है.

वृश्चिक राशि 26 मई 2026

आज आप लोगों को समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे और खुद को कम जाहिर करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति और धैर्य किसी प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिला सकते हैं. आर्थिक मामलों में कोई छिपा हुआ लाभ या अचानक अवसर सामने आ सकता है. प्रेम जीवन में भावनाएं तीव्र रहेंगी, लेकिन शक या अधिकार भावना रिश्ते को भारी बना सकती है. परिवार में कोई पुरानी बात दोबारा उठ सकती है. मानसिक थकान के कारण अकेले रहने का मन करेगा.

धनु राशि 26 मई 2026

आज आपका मन एक ही काम में टिकना नहीं चाहेगा. नई जगह, नए लोग या नई जानकारी आपको ज्यादा आकर्षित करेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच सराही जाएगी, लेकिन अधूरे कामों की वजह से आलोचना भी सुननी पड़ सकती है. पैसों के मामले में यात्रा या मनोरंजन पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में दोस्ती वाला रिश्ता सहज लगेगा, लेकिन जिम्मेदारियों की बात आते ही आप दूरी बना सकते हैं. शरीर को ज्यादा भागदौड़ से थकान हो सकती है.

मकर राशि 26 मई 2026

आज आप हर चीज को व्यावहारिक नजरिए से देखेंगे. कार्यक्षेत्र में आपका अनुशासन और गंभीरता आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी. कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी विश्वसनीयता से प्रभावित हो सकता है. आर्थिक मामलों में भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला लाभ देगा. प्रेम जीवन में भावनाओं की जगह जिम्मेदारियां ज्यादा दिखाई देंगी. परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपकी सलाह से लिया जा सकता है. लंबे समय तक काम करने से कमर या गर्दन में दर्द हो सकता है.

कुंभ राशि 26 मई 2026

आज आपका दिमाग सामान्य सोच से काफी आगे भाग सकता है. कोई नया विचार या तकनीकी बदलाव आपको उत्साहित करेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव आने से शुरुआत में असहजता हो सकती है, लेकिन बाद में वही लाभ देगा. आर्थिक मामलों में ऑनलाइन माध्यम से अवसर मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में अचानक हुई मुलाकात या बातचीत दिलचस्प मोड़ ला सकती है. हालांकि स्थिरता बनाए रखना कठिन महसूस होगा. नींद की अनदेखी स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है.

मीन राशि 26 मई 2026

आज आपका मन दुनिया की भागदौड़ से हटकर अपनी ही सोच और भावनाओं में खोया रह सकता है. कई बार आप लोगों के बीच रहकर भी भीतर से अकेलापन महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में रचनात्मक और कल्पनाशील सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है, लेकिन जरूरी मामलों में ढिलाई परेशानी बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में भावुक होकर लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है, इसलिए किसी पर जल्दी भरोसा न करें. प्रेम जीवन में आज संवेदनशीलता अधिक रहेगी और साथी की छोटी बात भी दिल को गहराई से छू सकती है. पुराने गीत, यादें या कोई अधूरा सपना मन को भावुक बना सकता है. नींद और मानसिक शांति दोनों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)