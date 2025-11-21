Advertisement
trendingNow13013403
Hindi Newsऐस्ट्रो

Gemstone Tips: वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे शुभ, धारण करते ही जातक मिट्टी छूकर करते हैं सोना, बढ़ता है आत्मविश्वास!

Gemstone For Scorpio: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे शुभ रत्न कौन सा है, जिसे धारण करते ही जातकों की ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ जाता है. आइए इस रत्न के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Scorpio zodiac stone Munga
Scorpio zodiac stone Munga

Vrishchik Rashi Ka Ratna: वृश्चिक राशि के जातक काम करने में मेहनती होते है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कोई भी आलस नहीं दिखाते हैं. मंगल की राशइ होने के कारण ये जातक बहुत शक्तिशाली, शौर्यवान, मेहनती और साहसी होते हैं. आत्मविश्वास से भरे ये जातक एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं. हालांकि छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा करते हैं और हर किसी पर हावी रहते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मंगल की वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है और इस रत्न को धारण करने से क्या लाभ होता है.

वृश्चिक राशि के लिए रत्न
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल शक्ति, साहस, ऊर्जा के साथ ही दृढ़ संकल्प का कारक है. ज्योतिषीय अनुसार मंगल ग्रह का प्रमुख रत्न मूंगा यानी coral stone  है और मंगल की राशि वृश्चिक है. इस तरह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मूंगा रत्न अत्यंत शुभ माना गया है. मूंगा जातकों के भीतर साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता को बढ़वा देता है. इसे धारण करने वाले जातक आत्मविश्वास से भरे रहते हैं.

मूंगा रत्न धारण करने के लाभ-
मूंगा रत्न धारण करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है.
मूंगा रत्न धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है.
मूंगा रत्न धारण करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और बड़ी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं.
मूंगा रत्न धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रु हावी नहीं हो पाता है.
मूंगा रत्न धारण करने से विवाह से लेकर करियर संबंधी सभी दिक्कतों का नाश होने लगता है.
मूंगा रत्न धारण करने पर इसके प्रभाव से जातक हर ओर से सफलता प्राप्त करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मूंगा रत्न पहनने के नियम
मूंगा रत्न धारण का शुभ दिन मंगलवार है.
मूंगा रत्न धारण का शुभ समय सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद का होता है.
मूंगा रत्न धारण करने के लिए सोना या तांबा धातु का ही उपयोग करना चाहिए.

मूंगा रत्न करने की विधि
मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा करें और फिर मूंगे की अंगूठी को गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध कर लें. इसके बाद मंगल मंत् का 108 बार जाप कर अंगूठी को अभिमंत्रित करें. मंत्र है- “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” अब भगवान हनुमान ता स्मरण कर अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Laddu Gopal Ki Seva: कंपकपाती ठंड में लड्डू गोपाल को कैसे कपड़े पहनाएं? जानें मोजे से लेकर कंबल तक की जरूर बातें!

और पढ़ें- Rudraksha Tips: जानें किस राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष शुभ, नुकसान से बचने के लिए तुंरत जान लें!

और पढ़ें- Budh Gochar 2025: बुध करेंगे गुरु के नक्षत्र में प्रवेश, अथाह धन से भर जाएगी इन 3 राशि वालों की तिजोरी, बिजनेस में मुनाफा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

gemstone tips

Trending news

क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा