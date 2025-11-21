Gemstone Tips: वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा रत्न सबसे शुभ, धारण करते ही जातक मिट्टी छूकर करते हैं सोना, बढ़ता है आत्मविश्वास!

Vrishchik Rashi Ka Ratna: वृश्चिक राशि के जातक काम करने में मेहनती होते है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कोई भी आलस नहीं दिखाते हैं. मंगल की राशइ होने के कारण ये जातक बहुत शक्तिशाली, शौर्यवान, मेहनती और साहसी होते हैं. आत्मविश्वास से भरे ये जातक एक स्वतंत्र जीवन जीते हैं. हालांकि छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा करते हैं और हर किसी पर हावी रहते हैं. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मंगल की वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कौन सा रत्न शुभ होता है और इस रत्न को धारण करने से क्या लाभ होता है.

वृश्चिक राशि के लिए रत्न

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और मंगल शक्ति, साहस, ऊर्जा के साथ ही दृढ़ संकल्प का कारक है. ज्योतिषीय अनुसार मंगल ग्रह का प्रमुख रत्न मूंगा यानी coral stone है और मंगल की राशि वृश्चिक है. इस तरह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मूंगा रत्न अत्यंत शुभ माना गया है. मूंगा जातकों के भीतर साहस, ऊर्जा, नेतृत्व क्षमता को बढ़वा देता है. इसे धारण करने वाले जातक आत्मविश्वास से भरे रहते हैं.

मूंगा रत्न धारण करने के लाभ-

मूंगा रत्न धारण करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है.

मूंगा रत्न धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है.

मूंगा रत्न धारण करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है और बड़ी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं.

मूंगा रत्न धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रु हावी नहीं हो पाता है.

मूंगा रत्न धारण करने से विवाह से लेकर करियर संबंधी सभी दिक्कतों का नाश होने लगता है.

मूंगा रत्न धारण करने पर इसके प्रभाव से जातक हर ओर से सफलता प्राप्त करते हैं.

मूंगा रत्न पहनने के नियम

मूंगा रत्न धारण का शुभ दिन मंगलवार है.

मूंगा रत्न धारण का शुभ समय सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद का होता है.

मूंगा रत्न धारण करने के लिए सोना या तांबा धातु का ही उपयोग करना चाहिए.

मूंगा रत्न करने की विधि

मंगलवार के दिन सुबह हनुमान जी की पूजा करें और फिर मूंगे की अंगूठी को गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर शुद्ध कर लें. इसके बाद मंगल मंत् का 108 बार जाप कर अंगूठी को अभिमंत्रित करें. मंत्र है- “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” अब भगवान हनुमान ता स्मरण कर अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

