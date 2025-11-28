Ratna Shastra: इन शक्तिशाली रत्नों से उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज, धारण करें या पर्स में रखें, लाभ होना पक्का!

Karz Door Karne ke Liye Ratna: रत्न शास्त्र में 9 रत्नों और 84 उपरत्न के बारे में बताया गया है जिनके प्रभाव अलग अलग हैं और जीवन में भी इन रत्नों का भी शुभ प्रभाव पड़ता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन से वो रत्न हैं जिनको या तो शरीर पर धारण करने से या फिर पर्स में इस रत्न को रखने से धन की दिक्कत दूर हो सकती है और धन संबंधी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है. ध्यान रहे कि कोई भी रत्न अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर भी धारण करें या अपने पर्स में रखें. आइए इन रत्नों के बारे में विस्तार से जानें.

ग्रीन एवेंट्यूरिन

पैसों से जुड़े गलत फैसले न लें इसमें ग्रीन एवेंट्यूरिन रत्न मदद करता है. इसके अलावा रुके हुए धन की प्राप्ति हो या नये कारोबार को शुरू करने में हो रही पैसों की कमी को भी यह रत्न दूर करता है. ग्रीन एवेंट्यूरिन के प्रभाव से व्यक्ति इतना धन कमाने लगता है कि वह सारे कर्ज उतार सकता है.

पन्ना रत्न

पन्ना रत्न सोच को सकारात्मक बनाता है और संपत्ति से जुड़े बड़े से बड़े फैसले लेने में मदद करता है. नौकरी में तरक्की और बिजनेस में मुनाफा होने लगता है जिससे कर्ज उतरने लगता है.

नीलम रत्न

साढ़ेसाती के दुष्प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजरने लगते हैं और मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है. शनि के इस रत्न को शक्तिशाली माना गया है जो धन हानि को रोक सकता है. हालांकि नीलम को ज्योतिषाचार्य की सलाह पर ही धारण करें.

ये रत्न भी धन की दिक्कते करती हैं दूर

सिट्रीन: वित्तीय लाभ के लिए सिट्रीन को तिजोरी में या पर्स रख सकते हैं. इससे धन बड़ेगा और कर्ज उतारने का रास्ता खुलेगा.

गार्नेट: गार्नेट रत्न राहु से जुड़ा है जिसे धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है क्योंकि गार्नेट के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति होती है.

ग्रीन जेड: ग्रीन जेड को धारण करने से जातक बड़े निर्णय ले पाते हैं. धन हानि कम होता है कर्ज उतरने लगता है.

मैलेकाइट: मैलेकाइट रत्न पर्स में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. जिससे कर्ज से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

