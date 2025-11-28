Advertisement
trendingNow13022244
Hindi Newsऐस्ट्रो

Ratna Shastra: इन शक्तिशाली रत्नों से उतर जाएगा भारी से भारी कर्ज, धारण करें या पर्स में रखें, लाभ होना पक्का!

Gemstone to get rid of debt: रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है जो धन की दिक्कत से लेकर भारी कर्ज से भी मुक्ति दिला सकते हैं. ये रत्न धन को भी आकर्षित कर सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ratna jyotish
Ratna jyotish

Karz Door Karne ke Liye Ratna: रत्न शास्त्र में 9 रत्नों और 84 उपरत्न के बारे में बताया गया है जिनके प्रभाव अलग अलग हैं और जीवन में भी इन रत्नों का भी शुभ प्रभाव पड़ता है. इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन से वो रत्न हैं जिनको या तो शरीर पर धारण करने से या फिर पर्स में इस रत्न को रखने से धन की दिक्कत दूर हो सकती है और धन संबंधी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है. ध्यान रहे कि कोई भी रत्न अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर भी धारण करें या अपने पर्स में रखें. आइए इन रत्नों के बारे में विस्तार से जानें. 

ग्रीन एवेंट्यूरिन
पैसों से जुड़े गलत फैसले न लें इसमें ग्रीन एवेंट्यूरिन रत्न मदद करता है. इसके अलावा रुके हुए धन की प्राप्ति हो या नये कारोबार को शुरू करने में हो रही पैसों की कमी को भी यह रत्न दूर करता है. ग्रीन एवेंट्यूरिन के प्रभाव से व्यक्ति इतना धन कमाने लगता है कि वह सारे कर्ज उतार सकता है.

पन्ना रत्न
पन्ना रत्न सोच को सकारात्मक बनाता है और संपत्ति से जुड़े बड़े से बड़े फैसले लेने में मदद करता है. नौकरी में तरक्की और बिजनेस में मुनाफा होने लगता है जिससे कर्ज उतरने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

नीलम रत्न
साढ़ेसाती के दुष्प्रभाव से व्यक्ति आर्थिक तंगी से गुजरने लगते हैं और मेहनत के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता है. शनि के इस रत्न को शक्तिशाली माना गया है जो धन हानि को रोक सकता है. हालांकि नीलम को ज्योतिषाचार्य की सलाह पर ही धारण करें.

ये रत्न भी धन की दिक्कते करती हैं दूर

  • सिट्रीन: वित्तीय लाभ के लिए सिट्रीन को तिजोरी में या पर्स रख सकते हैं. इससे धन बड़ेगा और कर्ज उतारने का रास्ता खुलेगा.

  • गार्नेट: गार्नेट रत्न राहु से जुड़ा है जिसे धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है क्योंकि गार्नेट के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति होती है.

  • ग्रीन जेड: ग्रीन जेड को धारण करने से जातक बड़े निर्णय ले पाते हैं. धन हानि कम होता है कर्ज उतरने लगता है.

  • मैलेकाइट: मैलेकाइट रत्न पर्स में रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. जिससे कर्ज से मुक्ति मिलती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Gayatri Mantra Niyam: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!

और पढ़ें- Astro Tips: दूल्हा-दुल्हन के सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, शादी के सीजन में जानें क्या हैं वो चीजें!

और पढ़ें- Dhanu Sankranti 2025: इस साल कब है धनु संक्रांति? नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और सूर्यदेव की पूजा विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Ratna Shastra

Trending news

पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
congress
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
EC
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
Indian Ocean
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
Sir
SIR: मैं महाबुर का अब्बू नहीं वो बांग्लादेशी... जियाद का खुलासा कैसे बना वोटर आईडी
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
Jammu and Kashmir news
घाटी में जंगलों के बीच आतंकवादियों का सीक्रेट बंकर, सुरक्षा बलों ने बोला धावा
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
Weather
अगले 24 घंटे में तूफान मचाएगी चक्रवाती तूफान 'सेन्यार', तेज स्पीड से बढ़ रहा आगे
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
PM Modi
8.2% GDP के साथ भारत ने तोड़ा रिकॉर्ड , PM मोदी बोले- ये हमारी विकास नीतियों का असर
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
Punjab
पंजाब कैबिनेट ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम, 300 डॉक्टर लिस्टेड किए
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well
karnataka
'सोनिया-खरगे सब करवा...', कर्नाटक ड्रामे पर बोली BJP; सिद्धारमैया बोले All is Well