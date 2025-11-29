Advertisement
Ratna Shastra: धनु राशि के लिए चमत्कारी होते हैं ये 3 रत्न, जीवन में बढ़ता है संतुलन, सफलता और सौभाग्य!

धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति है और यह ग्रह भाग्य, उत्साह और ज्ञान का कारक है. धनु राशि एक अग्नि तत्व की राशि है. गुरु के प्रभाव से धनु राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं. नैतिकतावादी और आशावादी होते हैं और नेतृत्व क्षमता से भरे रहते हैं. ये जातक बहुत साहसी होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 29, 2025, 09:16 AM IST
Lucky Gemstones For Dhanu Rashi
नई चीजें सीखने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि धनु राशि के लिए कौन से 3 रत्न हैं जो इन जातकों के भाग्य को बढ़ाते हैं और जीवन में संतुलन और सफलता लाने में मदद करते हैं.

धनु राशि के लिए लकी रत्न
धनु राशि के लिए पुखराज रत्न (Topaz)
धनु राशि के लिए पुखराज रत्न एक अति भाग्यशाली रत्न है जो गुरु बृहस्पति का रत्न है. दरअसल धनु राशि का स्वामी गुरु ग्रह है. ऐसे में धनु राशि के जातकों को यह रत्न शिक्षा से लेकर करियर में सफलता के रास्ते खोलता है. आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और मानसिक शांति होती है. विवाह संबंध अच्छे होते हैं. तरक्की के रास्ते खोलते हैं.

धनु राशि के लिए पीला जिरकोन (Yellow Zircon)
पीला जिरकोन गुरु बृहस्पति के गुणों को बढ़ाता है जिससे विवाह में देरी से लेकर घर के सुख का नाश होने से बचाता है. धन की समस्याएं दूर होती हैं और मानसिक तनाव दूर होता है. धनु राशि के जातकों की आत्मविश्वास और शांति को पीला जिरकोन रत्न बढ़ाता है. जीवन में संतुलन आता है.

धनु राशि के लिए गोल्डन बेरिल (Golden Beryl)
गोल्डन बेरिल धनु राशि के लिए अति शुभ होता है. धनु राशि के जातकों के लिए यह रत्न ऊर्जा, साहस और प्रेरणा देता है. इस रत्न से धनु राशि के जातकों की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है. गोल्डन बेरिल को धारण करने से परेशानियां दूर होती है और सोच सकारात्मक होती है और करियर में सफलता प्राप्त होती है. जीवन में सोभाग्य बढ़ता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Hanuman Chalisa: कारागार में बंद रामभक्त ने रचा था हनुमान चालीसा, 40वें दिन हुआ था बड़ा चमत्कार, जानें क्या थी वो रोचक घटना!

और पढ़ें- 108 Names Of Hanuman Ji: शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचना है? तो शनिवार को करें हनुमान जी के 108 नाम मंत्र का जाप!

और पढ़ें- Gayatri Mantra Niyam: पीरियड्स में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या नहीं, जानिए इसके पीछे का तथ्य!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

