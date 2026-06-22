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Ratna Shastra: यह मेनिफेस्टेशन क्रिस्टल बढ़ाता है फोकस और पॉजिटिविटी, इसके इस्तेमाल से होते हैं हीलिंग से लेकर ये बड़े फायदे

Pyrite Stone Benefits: आजकल पाइराइट स्टोन की बहुत चर्चा है लेकिन लोगों को ये अच्छे से नहीं पता है कि आखिर इसका काम क्या है और इसके फायदे क्या-क्या हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 22, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:38 AM IST
Ratna Shastra: यह मेनिफेस्टेशन क्रिस्टल बढ़ाता है फोकस और पॉजिटिविटी, इसके इस्तेमाल से होते हैं हीलिंग से लेकर ये बड़े फायदे
Image Credit: AI (Pyrite Stone)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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