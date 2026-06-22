Pyrite Benefits Ratna Shastra: वैसे तो कई ऐसे स्टोन हैं जो धारण करने वाले व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं. इन्हीं कई पत्थरों में से एक है पाइराइट स्टोन जिसे मेनिफेस्टेशन क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है. यह स्टोन चमकदार होता है जिसका इस्तेमाल हीलिंग के लिए भी किया जाता है. मान्यता के अनुसार पॉजिटिव एनर्जी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए पाइराइट स्टोन को अच्छा माना जाता है.
पाइराइट स्टोन को मेनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा माना गया है. मेनिफेस्टेशन यानी अपने सपने और लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना और उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करते रहना. मान्यता अनुसार पाइराइट इस तरह के मेनिफेस्टेशन को आसान कर देता है.
पाइराइट से मेनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले इसे साफ करें और मन में अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें. अब स्टोन को अपने हाथ में रखें व धन या सफलता जैसी इच्छाओं के लिए सकारात्मक सोच के साथ अपने वाक्यों को लगातार दोहराएं. जैसे- मेरे पास खूब सारा धन है या मैंने बड़ी सफलता हासिल कर ली है. कार्यस्थल पर इस स्टोन को रखें और घर की ऐसी जगह पर स्टोन को रखें जहां पर धन रखा जाता है. यह स्टोन धन को अपनी ओर आकर्षित करता है.
पाइराइट स्टोन को ऑफिस के डेस्क पर रखें तो सभी काम सफल होंगे.
छात्रों के लिए पाइराइट स्टोन पढ़ाई में फोकस लाने का काम करता है. इसे स्टडी रूप में रख सकते हैं.
पेंडेंट और ब्रेसलेट के रूप में इसे धारण कर सकते हैं.
नोट:- ध्यान दें पाइराइट धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से जरूर सलाह ले लें.
पाइराइट स्टोन के इस्तेमाल से काम में फोकस बढ़ता है.
पाइराइट स्टोन व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है.
पाइराइट स्टोन के इस्तेमाल से पैसों से जुड़ी दिक्कतें दूर होती है.
पाइराइट स्टोन के प्रभाव से करियर में नए अवसर प्राप्त होते हैं.
पाइराइट स्टोन निर्णय क्षमता को बढ़ाता है.
पाइराइट स्टोन व्यापार लाभ के रास्ते खोलता है.
पाइराइट स्टोन कर्ज से मुक्ति दिलाता है.
पाइराइट स्टोन को धारण करने से ऊर्जा और आक्रामकता बढ़ाती है. ऐसे में जिन लोगों को शांति पसंद है या वे लोग जो शांत स्वभाव के है, जो लोग भावनात्मक रूप से सुकून चाहते हैं, उनके लिए यह पत्थर सही नहीं माना जाता है.
ऐसे लोग जो चिड़चिड़े और गुस्सैल होते हैं उन्हें पाइराइट पत्थर नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि यह पत्थर गुस्से को तेज कर सकता है और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है.
ऐसे लोग जिनकी त्वचा सेंसिटिव होती है या किसी तरह की स्किन एलर्जी हो उन्हें पाइराइट धारण नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पत्थर सल्फर होता है जो त्वचा के लिए बुरा हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक रत्न शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)