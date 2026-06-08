/फैशन में न पहनें ये 3 खतरनाक रत्न, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जानें बिना पहना तो नुकसान झेल नहीं पाएंगे!

Gemstones Tips: रत्नशास्त्र के अनुसार ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है लेकिन जब फैशन के लिए और बिना कुंडली के विश्लेषण के कोई रत्न धारण कर लिया जाए तो धारण किए रत्न का अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ने लगता है. गलती से भी गलत रत्न धारण करना जीवन में तबाही ला सकता है और एक ही पल में बड़े नुकसान हो सकता है. आइए जानें किन 3 रत्नों को धारण करने से पहले सावधानी बरतनी जरूरी है और ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूरी है.
रत्न का संबंध ग्रहों से होता है. रत्न ग्रहों की शुभ-अशुभ ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जिसका जातकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है. जब कोई व्यक्ति गलत रत्न धारण करता है तो उस पर ग्रहों का गलत प्रभाव पड़ने लगता है. व्यक्ति का क्रोध बड़ता है और आर्थिक हानि से लेकर सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है. रिश्तों में दरार आ सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. ऐसे में रत्न को धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से सुझाव ले, कुंडली का विश्लेषण करवाए और फिर रत्न पहनें.
सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके व्यक्तित्व में गजब का निखार आता है और उसकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है. व्यक्ति का आत्मविश्वास और समाज में सम्मान बढ़ता है. लेकिन यही माणिक्य किसी ऐसे व्यक्ति पर उल्टा असर करता है जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो या पाप ग्रह जैसे राहु-केतु बलवान हो. पित्त संबंधी समस्याओं से लेकर पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. आंखों की बीमारी से लेकर सरकार संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. व्यक्ति घमंडी हो सकता है. माणिक्य का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है. ऐसे में कभी भी बिना कुंडली दिखाए माणिक्य रत्न को धारण नहीं करना चाहिए.
चंद्रमा मन और माता का कारक है. चंद्रमा का रत्न मोती है जिसे धारण करने वाले का मन शांत रहता है और माता का साथ प्राप्त होता है. लेकिन यही चंद्रमा अगर कुंडली में अशुभ स्थिति हो, कमजोर हो या अपनी नीच राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए मोती मानसिक अशांति और नींद की समस्या का कारण बन सकता है. भावनात्मक अस्थिरता के साथ ही महिलाओं को हार्मोन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है. ऐसे में बिना कुंडली दिखाए मोती कभी भी धारण नहीं करना चाहिए.
नीलम रत्न शनि ग्रह का है जिसे एक अति शक्तिशाली रत्न माना गया है. कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत और शुभ होने रक यह रत्न धारण करने वालों को विशेष लाभ कराता है, संघर्ष दूर करता है और मेहनत का फल देता है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो तो यही नीलम रत्न अशुभ प्रभाव देता है. जीवन में अचानक परेशानियां आती हैं और आर्थिक संकट व स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं. नौकरी में बाधाएं और काम में असफलता आती है, मानसिक तनाव और घर में कलह बढ़ने लगता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)