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फैशन में न पहनें ये 3 खतरनाक रत्न, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जानें बिना पहना तो नुकसान झेल नहीं पाएंगे!

Ratna Shastra: ऐसे तीन रत्न जिनको केवल फैशन में नहीं पहन सकते हैं क्योंकि उनसे संबंधित ग्रहों का प्रभाव बुरा हो सकता है. आइए जानें किन रत्नों को धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह लेना और कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना बहुत जरूरी है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:59 PM IST
फैशन में न पहनें ये 3 खतरनाक रत्न, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जानें बिना पहना तो नुकसान झेल नहीं पाएंगे!
Image Credit: Gemstones

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