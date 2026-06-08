/फैशन में न पहनें ये 3 खतरनाक रत्न, कुंडली में ग्रहों की स्थिति जानें बिना पहना तो नुकसान झेल नहीं पाएंगे!

सूर्य ग्रह का रत्न माणिक्य जो भी व्यक्ति धारण करता है उसके व्यक्तित्व में गजब का निखार आता है और उसकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है. व्यक्ति का आत्मविश्वास और समाज में सम्मान बढ़ता है. लेकिन यही माणिक्य किसी ऐसे व्यक्ति पर उल्टा असर करता है जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो या पाप ग्रह जैसे राहु-केतु बलवान हो. पित्त संबंधी समस्याओं से लेकर पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं. आंखों की बीमारी से लेकर सरकार संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. व्यक्ति घमंडी हो सकता है. माणिक्य का अशुभ प्रभाव व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है. ऐसे में कभी भी बिना कुंडली दिखाए माणिक्य रत्न को धारण नहीं करना चाहिए.