Pearl Gemstone: मोती पहनने से पहले हो जाएं सावधान! इन 5 रत्नों के साथ पहन लिया तो मिलेगा केवल भ्रम और बैचेनी

Pearl Side Effects: अगर आप भी मोती पहनने की सोच रहे हैं तो इस बात को जान लें कि मोती पहनने के नियम क्या हैं, मोती को किन रत्नों के साथ भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. रत्न शास्त्र के अनुसार मोती चंद्रमा का रत्न है जिसको पहनने से कई लाभ होते हैं. लेकिन गलत रत्न के साथ मोती धारण करने के कई नुकसान भी हो सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

मोती पहनने के लाभ

चंद्रमा का रत्न मोती धारण करने से मन शांत रहता है, भावनात्मक रूप से मन मजबूत होता है. धन बर्बाद नहीं होता है. बेवजह गुस्सा नहीं आता है.

मोती धारण करने का नियम

मोती को सोमवार के दिन धारण करना शुभ होता है. इसे पहनने से पहले गंगाजल से शुद्ध कर 108 बार ॐ चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें. इसके बाद इसे कनिष्ठा यानी छोटी उंगली में धारण करें.

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मोती के साथ नीलम पहनने का प्रभाव

मोती के साथ नीलम को कतई धारण न करें. ऐसा करने से उलझन, मानसिक तनाव बना ही रहता है. अचानक बड़ी परेशानियां आने लगती है.

मोती के साथ हीरा पहनने का प्रभाव

मोती और हीरा साथ पहनने से मानसिक तनाव बना ही रहता है. पति-पत्नी के बीच कलह की स्थिति बनी रहती है. ऐसे में ये दो रत्न बिल्कुल साथ न पहनें.

मोती के साथ गोमेद पहनने का प्रभाव

मोती गोमेद को साथ पहनना अशुभ माना गया है. ऐसे करने से डर, बेचैनी और सोच में नकारात्मकता बनी रहती है. मन अशांत रहता है.

मोती के साथ पन्ना पहनने का प्रभाव

रत्न शास्त्र के अनुसार मोती पन्ना साथ न पहनें. रत्न शास्त्र के अनुसार दोनों साथ पहनने से भ्रम और उलझन मन में बनी रहती है. जातक निर्णय ले पाते और आत्मविश्वास कम होने लगता है.

मोती के साथ लहसुनिया पहनने का प्रभाव

मोती लहसुनिया साथ में न पहनें. इससे मानसिक शांति भंग हो सकती है, बैचनी बनी रहती है. किसी भी काम को करने के लिए मन एकाग्र नहीं हो पाता.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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