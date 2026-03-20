हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू हो गया है, जिसका नाम रौद्र संवत्सर है. 60 साल बाद रौद्र संवत्सर आया है और ज्योतिष के अनुसार यह पूरी दुनिया में बदलाव ला सकता है. ज्योतिषाचार्यों ने इसे लेकर खतरनाक भविष्यवाणी की हैं.
Trending Photos
60 साल बाद रौद्र संवत्सर लौट आया है, जिससे दुनिया में बड़े बदलाव आने की आशंका और पक्की हो गई है. इससे 60 साल पहले सन् 1966 में जब रौद्र संवत्सर आया था, तब भी दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुईं थीं, जिसने देश-दुनिया में बड़े परिवर्तन लाए थे. फिर चाहे वो भारत में स्व. इंदिरा गांधी का पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना हो या फिर वियतनाम युद्ध का बढ़ना, जिसने अमेरिका में भारी विरोध प्रदर्शन को भड़काया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी पीएम बनी थीं.
एक बार फिर अमेरिका के भड़काए युद्ध के कारण दुनिया के कई देश खतरे में हैं. तेल और गैस का संकट छा गया है. भारत पर भी इसका असर पड़ा है. जानिए ज्योतिषाचार्य इसे लेकर क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं.
रौद्र संवत्सर की शुरुआत से पहले ही दुनिया में भीषण युद्ध चल रहा है. अभी शनि की राशि कुंभ में मंगल और राहु की युति बनी हुई है. वहीं 2 अप्रैल 2026 से मीन राशि में मंगल और शनि की युति होने जा रही है. ये दोनों ही युति घातक हैं. मंगल, राहु, शनि तीनों ही उग्र ग्रह हैं, इनका मिलन हिंसा और युद्ध भड़काने वाला होता है.
यह भी पढ़ें: इन बर्थडेट वालों से झूठ बोलना पड़ेगा भारी, देते हैं करारा जवाब, याद दिला देते हैं छठी का दूध
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच 20 दिन से युद्ध हो रहा है, जिसमें यूएस खुले तौर पर इजरायल का साथ दे रहा है और ईरान को खत्म करने की धमकी दे रहा है. वहीं बदले में ईरान इजरायल, सऊदी समेत कई देशों पर हमले कर रहा है. अमेरिका के सैन्य बेस और दूतवासों को निशाना बना रहा है. आगे यह स्थिति और भयावह होने जा रही है. जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता का कहना है कि ये समय दुनिया में बड़े आर्थिक बदलाव लाएगा. इसके अलावा भारी राजनीतिक उथल-पुथल भी होगी.
यह भी पढ़ें: अप्रैल 2026 में मीन राशि में शनि-मंगल की युति, करियर और धन के मामले में सावधान रहें ये राशि वाले लोग
ऐसी भी संभावना है कि इस साल हुए युद्ध में कोई देश दूसरे देश की ताकत के आगे सिर झुका दे और उसकी राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव आए. ज्योतिषियों की मानें तो यह समय महायुद्ध, तख्तापलट और वैश्विक सीमाओं में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है.
ZeeNews पर हुई एक डिबेट में ज्योतिषाचार्य राज मिश्रा ने कहा कि रौद्र संवत्सर के साथ-साथ चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान की सवारी भी अहम संकेत दे रही है. जब माता पालकी पर आती हैं तो उपद्रव बढ़ता है, जो कि दुनिया में देखने को मिल रहा है और अभी भी इस युद्ध के जल्द समाप्त होने के आसान नहीं दिख रहे हैं. वहीं मां दुर्गा के प्रस्थान का वाहन हाथी है, जो यह संकेत देता है कि धर्म का पालन करने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे.
यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्मे लोगों के होते हैं सबसे ज्यादा 'गुप्त शत्रु', सफलता के साथ बढ़ती है दुश्मनों की फौज!
वहीं इस डिबेट में जब यह पूछा गया कि क्या मोजतबा खामनेई जिंदा हैं तो इस पर ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य ने कहा कि मोजतबा खामनेई जिंदा हैं. उनकी ग्रह-दशाएं साफतौर पर यह बता रही हैं कि वो जीवित हैं और वापस आएंगे. बता दें कि विक्रम संवत 2083 रौद्र संवत्सर 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हुआ है और 6 अप्रैल 2026 तक रहेगा. इस साल के राजा गुरु और मंत्री मंगल ग्रह हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)