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Astro Tips: रविवार को घर से निकलते समय अगर दिख जाए ये 3 संकेत, तो समझ लें जल्द खुलेगा भाग्य और मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी!

Ravivar Astro Tips: रविवार को दिख जाएं ये 3 संकेत तो समझ लें कि आपकी किस्मत खुलने वाली है. इन संकेतों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 28, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:11 PM IST
Astro Tips: रविवार को घर से निकलते समय अगर दिख जाए ये 3 संकेत, तो समझ लें जल्द खुलेगा भाग्य और मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी!
Image Credit: AI (Surya Dev)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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