/Astro Tips: रविवार को घर से निकलते समय अगर दिख जाए ये 3 संकेत, तो समझ लें जल्द खुलेगा भाग्य और मिलेगी पॉजिटिव एनर्जी!

Astro Tips For Positive Energy: धार्मिक और वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें समय-समय पर ऐसे संकेत मिलते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा भाग्य खुलने वाला है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने वाला है. खासकर रविवार के दिन अगर 3 तरह के संकेत दिख जाए तो यह और भी लकी हो सकता है. रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और सूर्य देव जिससे प्रसन्न होते हैं उनकी ऊर्जा संतुलित रहती है, जीवन में सफलता मिलती है और सौभाग्य बढ़ता है.
ऐसे में रविवार के दिन अगर 3 संकेत दिख जाए तो इस बात को समझना चाहिए कि जीवन के संकटों का नाश होने वाला है. व्यक्ति का अच्छा समय जल्द ही शुरू होने वाला है. तो चलिए इन 3 संकेतों को विस्तार से जानें.
अगर रविवार के दिन सुबह के समय घर से निकलते ही या घर की खिड़कियों या आंगन में कोई पक्षी दिखा जाए, जैसे चिड़िया या कबूतर तो समझ लें कि यह एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो संकेत देता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने वाली है और पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फायदा हो सकता है. पक्षियों को देखने के बाद अच्छी खबर मिलने के भी संकेत मिलते हैं. लंबे समय से रुका हुआ काम जल्द पूरा हो सकता है.
अगर आप रविवार को सुबह के समय घर से निकलें और अच्छी खुशबू या फिर फूलों की सुगंध महसूस हो तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है. संकेत मिलता है कि देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होने वाली है और जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत होने वाला है. इस तरह का संकेत मानसिक शांति के भी संकेत देते हैं. करियर में नए मौके मिलने का भी इशारा मिलता है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर से निकलते ही कटोरे में या किसी बड़े डब्बे या पात्र में स्थिर और साफ पानी दिख जाए तो जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते हैं. भावनात्मक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है. अगर दूर से ही पानी चमकता हुआ दिखे तो समझ ले किस्मत जल्द ही चमक सतती है. आर्थिक स्थिति जल्द ही बेहतर हो सकती है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)