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Color Astrology: किन लोगों को लाल रंग से करना चाहिए परहेज, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें

Color Astrology: लाल रंग को मंगल का रंग माना जाता है. जो सात रंगों में सबसे ज्यादा तीव्र होता है और शक्ति का प्रतीक है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल रंग का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. आइए इस बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 21, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 02:37 PM IST
Color Astrology: किन लोगों को लाल रंग से करना चाहिए परहेज, किस ग्रह से है इसका कनेक्शन? जानें
Image Credit: AI (Red Color)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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