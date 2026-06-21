आम जीवन में रंगों का विशेष महत्व है. आप कौन से रंग का अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक इस्तेमाल करते हैं इसका प्रभाव आप पर भी बहुत गहराई से पड़ता है. रंगों की शक्ति अपार है. गलत रंग अपको परेशान कर सकता है और सही रंग आपके मन को शांत कर सकता है. ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सही रंग का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि उसके सही परिणाम प्राप्त हों.
रंगों का ग्रहों से गहरा संबंध होता है. हर रंग का कोई न कोई ग्रह स्वामी है जो व्यक्ति की भावनाओं और सोच पर शुभ-अशुभ रूप से प्रभाव डाल सकता है. रंगों के आधार पर ही ग्रह-नक्षत्र और ज्योतिष शास्त्र काम करते हैं. इस लेख में हम लाल रंग के बारे में जानेंगे. इस रंग का किस ग्रह से संबंध है और किन लोगों को इस रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. किनके लिए यह लाल रंग शुभ सिद्ध होता है.
हर ग्रह का एक रंग है और लाल रंग मंगल ग्रह का रंग है. ऐसे में यह लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है, जिसके प्रयोग से मंगल का शुभ अशुभ प्रभाव स्क्रिय हो जाता है. आपने भी कभी मंगल ग्रह या मंगल देवी फोटो देखी होगी तो ध्यान दिया होगा कि उसका रंग लाल दिखाया जाता है.
सात रंगों में सबसे तीव्र रंग लाल है जो बहुत तेजी से व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालता है. गर्म स्वभाव वाला यह राजसी रंग ऊर्जा और शक्ति से भरा होता है. सहस, आत्मविश्वास और ताकत के लिए व्यक्ति लाल रंग का वस्त्र धारण कर सकता है या इस रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए. इस रंग में इतनी अधिक शक्ति होती है कि इसे शक्ति शाहस और ऊर्जा के कारक ग्रह मंगल से जोड़ा जाता है.
सकारात्मक प्रभाव- लाल रंग के सकारात्मक प्रभाव के कारण आलस्य दूर होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है. कमजोर मंगल को बल मिलता है.
नकारात्मक प्रभाव- लाल रंग के नकारात्मक प्रभाव के कारण मंगल क्रोधित हो सकता है और व्यक्ति बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकती है. व्यक्ति का पाचन तंत्र खराब हो सकता है और साहस व आत्मविश्वास में कमी आ सकती है.
वो लोग जो बहुत गुस्सा करते हैं, जिन्हें एसिडिटी या पेट की दिक्कत बनी रहती है और जिनका मन ज्यादातर समय अशांत ही रहता है वे लोग लाल रंग का इस्तेमाल न ही करें तो अच्छा होगा. ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु-मंगल का कनेक्शन हो या मंगल-शनि का कनेक्शन बन रहा है और कुंडली में मंगल का संचरण पंचम, सप्तम या अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग लाल रंग से परहेज करें. वे लोग जिनका लग्न मिथुन और कन्या हो, उन पर लाल रंग का बुरा प्रभाव पड़ सकता है.
ऐसे लोग जो लोग स्वभाव से बहुत आलसी है और जिनको शरीर में अक्सर दर्द होता रहता है, उन्हें लाल रंग धारण करना चाहिए. सेना, साहस या सर्जरी के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत है, जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में हो, उन्हें लाल रंग का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए. ऐसे लोग जिन्हे मंगल से लाभ लेना हो, जिनका लग्न कर्क और सिंह हो वे लाल रंग का इस्तेमाल कर लाभ ले सकते हैं.
लाल रंग का इस्तेमाल लाल रंग के चादर और पर्दों के रूप में करें, दीवारों पर लाल रंग से पेंट करवाएं या लाल रंग की पट्टी का इस्तेमाल करें. रोज के पहनने वाले कपड़ों में लाल रंग का इस्तेमाल करें और लाल रूमाल साथ रखें. इससे लाल रंग के शुभ और सकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ेगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)