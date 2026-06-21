वो लोग जो बहुत गुस्सा करते हैं, जिन्हें एसिडिटी या पेट की दिक्कत बनी रहती है और जिनका मन ज्यादातर समय अशांत ही रहता है वे लोग लाल रंग का इस्तेमाल न ही करें तो अच्छा होगा. ऐसे लोग जिनकी कुंडली में राहु-मंगल का कनेक्शन हो या मंगल-शनि का कनेक्शन बन रहा है और कुंडली में मंगल का संचरण पंचम, सप्तम या अष्टम भाव में हो तो ऐसे लोग लाल रंग से परहेज करें. वे लोग जिनका लग्न मिथुन और कन्या हो, उन पर लाल रंग का बुरा प्रभाव पड़ सकता है.