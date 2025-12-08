Money Tips : अमीर लोगों की जिंदगी, उनका घर, उनके जीने का तरीका बहुत खास होता है. वो ऐसी आदतें और तरीके अपनाते हैं, जिससे पैसा, दौलत-शोहरत उनकी ओर खिंचा चला आता है. उनका पैसा बढ़ता ही जाता है. यूं कहें कि वे मनी मैगनेट बन जाते हैं. इसके लिए उनकी आदतें, टैलेंट, मेहनत के साथ कुंडली के शुभ ग्रह भी जिम्‍मेदार होते हैं. जिस व्‍यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, वो पूरा जीवन अपार धन-संपत्ति का मालिक बनकर लग्‍जरी लाइफ का आनंद लेते हैं.

शुक्र ग्रह को करें मजबूत

शुक्र ग्रह यदि कमजोर हो तो उसे मजबूत करने के उपाय जरूर कर लेने चाहिए. इसके लिए परफ्यूम, इत्र का इस्‍तेमाल करना बहुत लाभ दे सकता है क्‍योंकि खुशबू का संबंध शुक्र ग्रह से है. यदि खुद को परफ्यूम लगाने के साथ-साथ घर के कुछ कोनों या जगहों को भी खुशबूदार रखा जाए तो घर में धन-वैभव बढ़ता है. घर के लोगों की खूब तरक्‍की होती है.

इन जगहों पर छिड़कें इत्र-परफ्यूम

पूजा घर - पूजा घर या मंदिर घर का सबसे पवित्र हिस्‍सा होता है. यहां भगवान विराजमान रहते हैं और इस जगह पर हमेशा साफ-सफाई रखें. साथ ही मीठी खुशबू वाले इत्र जैसे चंदन, केसर, गुलाब छिड़कें. देवी-देवताओं को इत्र सेवा बहुत पसंद है. इससे वे प्रसन्‍न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. धन-समृद्धि बढ़ती है.

उत्तर-पूर्व दिशा (ईशान कोण) - इसी तरह घर की उत्तर-पूर्व दिशा या ईशान कोण में देवी-देवताओं का वास माना जाता है. यहां पर भी इत्र छिड़कें या रूम फ्रेशनर का इस्‍तेमाल करें. इससे घर में धन योग बनते हैं, मानसिक सुकून मिलता है.

बेडरूम - बेडरूम में भी हल्‍की खुशबू रहे तो अच्‍छा होता है. लेकिन जिन्‍हे फ्रेगरेंस से एलर्जी है वे इससे बचें. लेकिन ध्‍यान रहे कि घर में कहीं से भी दुर्गंध ना आए. यह राहु बिगाड़ देती है और ऐसे घर में ना बरकत रहती है और ना सुख-शांति.

घर का मुख्य द्वार - घर के मुख्‍य द्वार पर हल्का इत्र छिड़कना या डिफ्यूजर रखना बहुत शुभ फल देता है. इससे नकारात्मक उर्जा दूर होती है.

लिविंग रूम - यहां भी हल्‍की खुशबू रहना पूरे परिवार को जोड़े रखता है. उनमें प्रेम बढ़ाता है. रिश्‍तों को तरोताजा रखता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)