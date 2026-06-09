/घर में पूजा स्थल किस दिशा में होना चाहिए और मंदिर में कौन सी 5 गलतियां करने से घर में दरिद्रता आती है?

Vastu Tips for Home Temple: हमारे हिंदू धर्म में घर के मंदिर को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि मंदिर से ही पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर मंदिर सही दिशा में न हो तो इसके उल्टे परिणाम भी मिल सकते हैं. वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में पूजा स्थल के लिए सबसे उत्तम दिशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को माना गया है.
इस दिशा को देवताओं का स्थान कहा जाता है. इस दिशा में मंदिर होने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है. अगर किसी वजह से आप उत्तर पूर्व में मंदिर नहीं बना सकते, तो पूर्व या उत्तर दिशा भी एक अच्छा विकल्प हो सकती है. पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए.
वास्तु के नियमों के अनुसार मंदिर की सही दिशा जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी वहां की व्यवस्था भी है. अक्सर लोग अनजाने में मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है. सबसे पहली और बड़ी गलती है मंदिर में खंडित मूर्तियां रखना. कई बार मूर्तियों का कोई कोना टूट जाता है या तस्वीरों का कांच चटक जाता है.
लोग भावनात्मक लगाव के कारण उन्हें मंदिर से नहीं हटाते. वास्तु के अनुसार ऐसी खंडित मूर्तियां रखने से घर में वास्तु दोष पैदा होता है. इससे परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ता है और पैसों की तंगी शुरू हो जाती है. इसलिए ऐसी मूर्तियों को तुरंत किसी पवित्र नदी या पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना चाहिए.
दूसरी बड़ी गलती है मंदिर में एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना. विशेष रूप से भगवान गणेश, माता लक्ष्मी या मां दुर्गा की कई तस्वीरें लोग एक साथ रख देते हैं. शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है. मंदिर में कभी भी आमने सामने मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए. इसके अलावा तीसरी गलती पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाना है.
कई लोग अपने दिवंगत माता पिता या पूर्वजों की तस्वीरें भगवान के साथ ही रख देते हैं. हिंदू शास्त्र कहते हैं कि पितर पूजनीय हैं, लेकिन वे भगवान के बराबर नहीं हैं. उनकी तस्वीरें मंदिर में रखने से देवी देवता नाराज होते हैं. पूर्वजों की तस्वीर हमेशा घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए.
चौथी आम गलती है बासी फूल और कबाड़ इकट्ठा करना. लोग सुबह भगवान को फूल चढ़ाते हैं और उन्हें अगले दिन तक वहीं छोड़ देते हैं. सूखे और बासी फूल घर में दरिद्रता को न्योता देते हैं. पूजा के बाद बची हुई अगरबत्ती की राख, सूखी माला और फटी हुई धार्मिक किताबें भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए.
पांचवीं गलती मंदिर की सफाई और अंधेरा रखना है. रात के समय भी मंदिर में पूरी तरह अंधेरा नहीं होना चाहिए. वहां एक छोटा सा दीपक या जीरो वाट का बल्ब हमेशा जलता रहना चाहिए. मंदिर को कभी भी गंदा न छोड़ें. जिस घर के मंदिर में गंदगी और अंधेरा रहता है, वहां से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं.
घर का मंदिर सिर्फ सजावट की जगह नहीं है. यह हमारी आस्था और मानसिक शांति का केंद्र है. जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो घर का माहौल अपने आप बदलने लगता है. मंदिर में हमेशा साफ सफाई रखें और सुबह शाम घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं. अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगें.
सही दिशा में बना और साफ सुथरा मंदिर आपके जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकता है. इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी और दरिद्रता कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी. इसलिए आज ही अपने घर के मंदिर को देखें और इन गलतियों को तुरंत सुधारें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)