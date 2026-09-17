/क्या आपके घर के सामने भी है पपीते का पेड़? जानिए किस दिशा में लगाने से आती है सुख-समृद्धि

घर में हरे-भरे पेड़-पौधे लगाना हर किसी को अच्छा लगता है. पपीता भी एक ऐसा ही फलदार पौधा है, जो बहुत कम जगह में आसानी से बढ़ जाता है.
यही वजह है कि लोग इसे अपने आंगन या गार्डन में खुशी-खुशी लगा लेते हैं. लेकिन जब बात वास्तु शास्त्र की आती है, तो मन में कई तरह की दुविधाएं पैदा हो जाती हैं.
बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या मुख्य द्वार के ठीक सामने पपीता लगाना सही है या नहीं. आइए समझते हैं कि इस बारे में वास्तु के नियम क्या कहते हैं.
वास्तु के जानकारों का मानना है कि घर के मेन गेट के ठीक सामने पपीते का पेड़ लगाने से बचना चाहिए. असल में मुख्य द्वार वह रास्ता होता है जहां से घर में अच्छी और सकारात्मक ऊर्जा आती है.
अगर दरवाजे के ठीक सामने कोई बड़ा पेड़ खड़ा हो जाए, तो वह इस ऊर्जा को अंदर आने से रोकता है. इसे वास्तु की भाषा में द्वार वेध कहा जाता है. जब पेड़ काफी बड़ा होकर दरवाजे को ढकने लगता है, तो इससे घर के सदस्यों की तरक्की में रुकावटें आ सकती हैं.
इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घर के आंगन या बगीचे में पपीता लगा ही नहीं सकते. अगर आपके घर के आसपास पर्याप्त खुली जगह है, तो इसे मुख्य दरवाजे से थोड़ी दूरी बनाकर लगाया जा सकता है.
पौधा लगाते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि उसकी डालियां आने-जाने के रास्ते में न टकराएं. साथ ही, पेड़ इतना बड़ा या घना न हो जाए कि वह घर के अंदर आने वाली सूरज की रोशनी या हवा को पूरी तरह से रोक दे. थोड़ी दूरी पर पौधा लगाना एकदम सही रहता है.
पौधे का सही चुनाव करने के साथ-साथ सही दिशा तय करना भी उतना ही जरूरी होता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक फलदार और हरे-भरे पौधों के लिए पूर्व और उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना जाता है.
वहीं उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को हमेशा हल्का, साफ और खुला रखने की सलाह दी जाती है. इसलिए इस हिस्से में कोई बहुत बड़ा या भारी पेड़ न लगाएं. पपीता लगाते समय घर के एरिया और सही दिशा का तालमेल बनाना बहुत जरूरी है.
वास्तु नियमों को मानने के साथ-साथ पौधे की बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है. पपीते के पेड़ को सही से बढ़ने के लिए अच्छी धूप और खुली हवा चाहिए होती है.
जहां हर वक्त छाया रहती हो या जहां पानी जमा होता हो, वहां यह पौधा सड़ने या सूखने लगता है. घर में सूखा हुआ या बीमार पेड़ रखना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है. इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां सूरज की पर्याप्त रोशनी आती हो और पानी रुकता न हो.
अगर आप वास्तु की इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर सही दिशा में पपीते का पेड़ लगाते हैं, तो इससे घर का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है. पेड़-पौधों से घर में एक नई ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.
बस इतना ध्यान रखें कि पेड़ मेन गेट के बिल्कुल सामने न हो और उसे भरपूर धूप मिलती रहे. सही तरीके से लगाया गया पौधा घर में खुशहाली और बेहतर सेहत लेकर आता है.