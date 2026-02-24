Advertisement
Rohini Vrat 2026: कब रखा जाएगा रोहिणी व्रत? जानें किन शुभ योगों में की जाएगी भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा

Rohini Vrat February 2026 Kab Hai: व्रत त्योहार की दृष्टि से देखें तो फाल्गुन महीने का विशेष महत्व है. इस महीने में कई त्योहार और व्रत पड़ते हैं. जैसे महाशिवरात्रि पर्व, एकादशी व्रत और होली का त्योहार. इसी तरह रोहिणी व्रत भी इस माह में रखा जाता है. आइए इस व्रत की तिथि, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले योग के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:46 PM IST
Rohini Vrat February 2026: भगवान वासुपूज्य स्वामी के निमित्त रोहिणी व्रत रखा जाता है. ध्यान दें कि जिस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र पड़ता है रोहिणी व्रत उसी तिथि पर रखने का विधान है. वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुल महीने में बुधवार 25 फरवरी 2026 को रोहिणी व्रत का संकल्प किया जाएगा. इस दिन भगवान वासुपूज्य स्वामी की विशेष  पूजा उपासना की जाएगी और भक्ति भाव से व्रत रखा जाएगा. परमपूज्य भगवान वासु स्वामी जैन धर्म के बारहवें तीर्थंकर हैं. इस व्रत को रखने और सही विधि से पूजा उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

रोहिणी व्रत कब है
ज्योतिषियों की मानें तो फाल्गुन महीने का रोहिणी व्रत अति शुभ योगों में रखा जाएगा. जैसे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही कई अति शुभ और मंगलकारी योग बनेंगे जिसमें भगवान वासुपूज्य स्वामी की उपासना करने से घर के दुख और संकटों का नाश होगा. इस दिन पूजा करने से घर में सुख बढ़ता है. आइए जानें भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा विधि, शुभ योग और मुहूर्त.

रोहिणी व्रत शुभ मुहूर्त
फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो रहा है. इस तरह फाल्गुल शुक्ल नवमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र दोपहर 01 बजकर 38 मिनट तक रहेगा. यह संयोग 25 फरवरी 2026 , दिन बुधवार को हो रहा है. ऐसे में रोहिणी व्रत 25 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन शुभ योग देखकर परमपूज्य भगवान वासु स्वामी की पूजा की जाएगी. आइए शुभ योग पर एक नजर डालें.

रोहिणी व्रत पर शुभ योग
सर्वार्थ सिद्ध योग
रोहिणी व्रत पर अति शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा. इस योग में शुभ काम और मांगलिक आयोजन करने से सफलता और सिद्धि दोनों मिलती है. घर में सुख और समृद्धि आती है. ऐसे में इस योग में परमपूज्य भगवान वासु स्वामी की पूजा की जा सकती है. 

रवि योग
रोहिणी व्रत पर रवि योग बनेगा जो दोपहर 01 बजकर 38 मिनट से शुरू होकर पूरी रात बना रहेगा. भगवान वासु स्वामी की इस योग में उपासना करें तो शरीर आरोग्य होता है और करियर-कारोबार में सफलता मिलती है.

शिववास
फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि पर शिववास योग बन रहा है. इस योग में महादेव कैलाश पर विराजते हैं और ऐसे समय पर जब पूजा-अभिषेक किया जाता है तो सुख और समृद्धि का घर में प्रवेश होता है.

भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा विधि

  • रोहिणी व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर घर को साफ करें.

  • गंगाजल मिले पानी से स्नान आदि कर स्वच्छ हो जाएं.

  • स्नान के बाद आचमन करें और भगवान का ध्यान कर मन में व्रत का संकल्प करें.

  • अब नए कपड़े धारण करें और सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें.

  • अब भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा शुरू करें.

  • भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा करते हुए भोग में फल अर्पित करें.

  • फूल आदि अर्पित करें. सुख समृद्धि कि प्रार्थना करें.

  • अंत में आरती कर पूजा को संपन्न करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

