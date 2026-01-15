Advertisement
Rose Plant Vastu : वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे लगाना अशुभ होता है. लेकिन गुलाब का पौधा कमोबेश हर घर में होता है. ऐसे में घर में गुलाब का पौधा लगाना शुभ होता है या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:37 AM IST
Rose Plant for Home : घर में पौधे लगाना ताजगी, सकारात्‍मकता और शुभता लाते हैं. लेकिन वास्‍तु शास्‍त्र में कुछ पौधों को घर में लगाना अच्‍छा नहीं माना गया है, जैसे - कांटेदार पौधे. इसलिए घर में या घर के सामने ऐसे पेड़ लगाने की मनाही की गई है, जो नकारात्‍मकता लाते हैं. लेकिन गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं फिर भी अधिकांश घरों में गुलाब के पौधे होते हैं. गुलाब के रंग-बिरंगे खूबसूरत फूलों के बिना घर की बालकनी, गाडर्न सूने लगते हैं. वास्‍तु के अनुसार गुलाब लगाना शुभ होता है या अशुभ और इसका जीवन पर क्‍या असर होता है, जानिए.  

घर में गुलाब लगाना शुभ या अशुभ 

गुलाब का पौधा प्रेम का प्रतीक माना जाता है. साथ ही यह सुंदरता और सुगंध के लिए भी खास है. धन की देवी मां लक्ष्‍मी को गुलाब बेहद प्रिय है और शुक्रवार के दिन लक्ष्‍मी जी को कमल के साथ-साथ गुलाब भी चढ़ाया जाता है. इससे जीवन में धन-समृद्धि और प्रेम बढ़ता है. यही वजह है कि वास्‍तु शास्‍त्र में कांटे होने के बाद भी गुलाब के पौधे को शुभ माना गया है. 

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजा का उत्तरायण 4 राशियों के लिए शानदार, 6 महीने में मिलेगा अकूत पैसा और करियर ग्रोथ

गुलाब लगाने के फायदे 

घर में गुलाब का पौधा लगाने के कई फायदे हैं. मां लक्ष्‍मी को प्रिय होने के कारण यह घर में सुख-समृद्धि, प्रेम और सकारात्‍मकता बढ़ाता है. गुलाब रिश्‍तों में प्रेम और स्‍नेह का प्रतीक है. जिस घर में गुलाब के हरे-भरे फूलदार पौधे हों वहां रिश्‍तों में प्रेम बना रहता है. घर में सकारात्‍मकता और खुशहाली रहती है. इसकी खुशबू तनाव दूर करती है. साथ ही गुलाब की पंखुडि़यों का सेवन स्‍वास्‍थय लाभ देता है. स्किन के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को बहुत अच्‍छा माना गया है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य की तरह चमकता हुआ भाग्‍य लेकर पैदा होते हैं इन बर्थडेट वाले लोग, हर हाल में पाते हैं बड़ी सक्‍सेस

गुलाब लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा 

वास्तु के अनुसार, गुलाब का पौधा दक्षिण-पश्चिम दिशा (नैऋत्य कोण) में लगाना बहुत शुभ होता है. खासतौर पर लाल गुलाब को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए. लेकिन घर के ठीक सामने या मुख्‍य द्वार पर गुलाब का पौधा लगाने से बचना चाहिए. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

