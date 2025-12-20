Rules For Roti: बासी आटे की रोटी खाना शुभ या अशुभ, रोटी का किन ग्रहों से है गहरा संबंध?

Astro Rules For Roti: हिंदू धर्म में रसोई घर को एक पवित्र स्थान माना जाता है जो पूरे घर में उर्जा के संचार का माध्यम है. घर की रसोई घर में भोजन बनाया जाता है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है. ऐसे में रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और रसोई घर के एक एक नियमों का पालन करना चाहिए. माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि और शांति का संचार होता है. इस कड़ी में जानेंगे कि रसोई घर में रखे बासी आटें की रोटी खाना शुभ होता है या अशुभ होता है, साथ ही जानेंगे कि रोटी का किन ग्रहों से संबंध है.

बासी आटे की रोटी का राहु से संबंध

रात को गूंथे आटे की सुबह रोटी बनाने का मतलब है कि बासी आटे की रोटी बन रही है. ध्यान दें कि बासी आटे में खमीर बन जाता है और इस तरह के आटे को बासी आटा को शास्त्रों में तामसिक माना गया है. बासी आटे की रोटी खाने से व्यक्ति के शरीर में भारीपन आता है और आलस्य बढ़ने लगता है. इस तरह की रोटी खाने से चिड़चिड़ाहट बढ़ता है और गुस्से पर काबू नहीं रहता है. शरीर को नकारात्मक उर्जा घेरने लगती है.

किन ग्रहों से रोटी का संबंध

रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, ऐसे में भोजन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता, स्वच्छता बनी रहे. इसके साथ ही भोजन की ताजगी बनी रहे इसका भी ध्यान रखना चाहिए. मान्यता है कि बासी आटे से रोटी बनाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है और घर की सकारात्मक उर्जा का नाश हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से हैं और सेनापति मंगल से भी रोटी का गहरा संकेत होता है. दरअसल, रोटी का सेवन करने से शरीर को उर्जा मिलती है और तेज बढ़ता है.

Add Zee News as a Preferred Source

रोटी का इस छाया ग्रह से संबंध

सूर्य शक्ति का प्रतीक है और साहस व उर्जा का प्रतीक मंगल है. ऐसे में ताजे आटे की रोटियां ही खाना चाहिए. इससे शरीर को संतुलन मिलता है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. इसके उलट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छाया ग्रह राहु से बासी आटे का संबंध है जो शरीर में बुरे विचारों को ला सकता है. राहु भ्रम में डालता है और अस्थिरता व मानसिक उलझन बढ़ाता है. नकारात्मकता शरीर को घेरने लगती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- कैसे होते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग, किन ग्रहों का होता है इन पर गहरा प्रभाव?

और पढ़ें- Palmistry: हथेली की ये 4 रेखाएं हैं खास, जिनमें छुपा है व्यक्ति की उम्र से मृत्यु तक का रहस्य!