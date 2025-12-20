Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोRules For Roti: बासी आटे की रोटी खाना शुभ या अशुभ, रोटी का किन ग्रहों से है गहरा संबंध?

Rules For Roti: बासी आटे की रोटी खाना शुभ या अशुभ, रोटी का किन ग्रहों से है गहरा संबंध?

Rules For Roti: शास्त्रों के अनुसार बासी आटा को तामसिक माना गया है. बासी आटे की रोटी खाने वाले लोगों के शरीर में भारीपन तो बढ़ता ही है इसके साथ ही ऐसे लोगों में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा भी बढ़ने लगता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:06 AM IST
Rules For Roti
Rules For Roti

Astro Rules For Roti: हिंदू धर्म में रसोई घर को एक पवित्र स्थान माना जाता है जो पूरे घर में उर्जा के संचार का माध्यम है. घर की रसोई घर में भोजन बनाया जाता है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है. ऐसे में रसोई घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और रसोई घर के एक एक नियमों का पालन करना चाहिए. माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही घर में सुख समृद्धि और शांति का संचार होता है. इस कड़ी में जानेंगे कि रसोई घर में रखे बासी आटें की रोटी खाना शुभ होता है या अशुभ होता है, साथ ही जानेंगे कि रोटी का किन ग्रहों से संबंध है.

बासी आटे की रोटी का राहु से संबंध
रात को गूंथे आटे की सुबह रोटी बनाने का मतलब है कि बासी आटे की रोटी बन रही है. ध्यान दें कि बासी आटे में खमीर बन जाता है और इस तरह के आटे को बासी आटा को  शास्त्रों में तामसिक माना गया है. बासी आटे की रोटी खाने से व्यक्ति के शरीर में भारीपन आता है और आलस्य बढ़ने लगता है. इस तरह की रोटी खाने से चिड़चिड़ाहट बढ़ता है और गुस्से पर काबू नहीं रहता है. शरीर को नकारात्मक उर्जा घेरने लगती है.

किन ग्रहों से रोटी का संबंध
रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, ऐसे में भोजन बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि शुद्धता, स्वच्छता बनी रहे. इसके साथ ही भोजन की ताजगी बनी रहे इसका भी ध्यान रखना चाहिए. मान्यता है कि बासी आटे से रोटी बनाने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो सकती है और घर की सकारात्मक उर्जा का नाश हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य से हैं और सेनापति मंगल से भी रोटी का गहरा संकेत होता है. दरअसल, रोटी का सेवन करने से शरीर को उर्जा मिलती है और तेज बढ़ता है.

रोटी का इस छाया ग्रह से संबंध
सूर्य शक्ति का प्रतीक है और साहस व उर्जा का प्रतीक मंगल है. ऐसे में ताजे आटे की रोटियां ही खाना चाहिए. इससे शरीर को संतुलन मिलता है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. इसके उलट ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छाया ग्रह राहु से बासी आटे का संबंध है जो शरीर में बुरे विचारों को ला सकता है. राहु भ्रम में डालता है और अस्थिरता व मानसिक उलझन बढ़ाता है. नकारात्मकता शरीर को घेरने लगती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

