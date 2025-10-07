Advertisement
मेष समेत 3 राशियों को तड़पा रही है शनि की साढ़ेसाती, कब मिलेगी मुक्ति? कैसे होगा बचाव

Shani Sadesati 2025: शनि की साढ़ेसाती का नाम ही डरने के लिए काफी है क्‍योंकि लंबे समय तक चलने वाले कष्‍ट देती है. साल 2025 में शनि के मीन में गोचर करने से 3 राशियों पर साढ़ेसाती का प्रभाव है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:33 PM IST
Sade sati effect on Rashi: ज्‍योतिष शास्‍त्र में दंडाधिकारी और न्‍याय के देवता बताए गए शनि देव व्‍यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. जो व्‍यक्ति अच्‍छे कर्म करता है, उसे शनि देव राजा जैसी जिंदगी देते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वालों को शनि का दंड भुगतना पड़ता है. इसके अलावा कुंडली में शनि की स्थिति भी व्‍यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालती है. इसके अलावा शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या भी सभी राशियों के लोगों को कभी न कभी झेलनी पड़ती है. 

2025 में 3 राशियों पर शनि की साढ़ेसाती 

इस समय शनि मीन राशि में हैं और आने वाले 2 साल से ज्‍यादा समय तक इसी राशि में संचरण करेंगे. शनि के मीन राशि में रहने से मीन राशि और इससे एक आगे व एक पीछे की राशि पर भी साढ़ेसाती का प्रभाव है. इस तरह मीन, कुंभ और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही हैं. साढ़ेसाती आर्थिक हानि करवाती है, दुर्घटना-चोट व बीमारियों के योग बनाती है. रिश्‍तों में कड़वाहट, कामों में रुकावट डालती है. हालांकि उन लोगों के लिए शनि साढ़ेसाती में भी शुभ फल देती है, जिनकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में हों. 

कब मिलेगी साढ़ेसाती से मुक्ति? 

इस समय मेष राशि में शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण, मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण और कुंभ राशि के जातकों पर लिए साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है. कुंभ राशि की साढ़ेसाती साल 2028 की शुरुआत में खत्‍म होगी. मीन राशि वालों को साल 2030 के मध्‍य में वहीं मेष राशि वालों को साल 2033 में साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी. 

बचाव के उपाय 

शनि साढ़ेसाती से राहत पाने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा कर उसमें जल अर्पित करें. साथ ही शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं. ध्‍यान रहें कि शनि की मूर्ति के ठीक सामने खड़े ना हों, ना ही उनकी आंखों में देखें. कांसें की कटोरी में सरसों का तेल लेकर अपनी परछाईं देखें और फिर यह तेल कटोरे सहित दान कर दें. 

साढ़ेसाती के दौरान ना तो किसी को धोखा दें, छल-कपट से बचें, किसी को सताएं ना, असहायों को परेशान ना करें. नशे से दूरी रखें. कुल मिलाकर कोई भी गलत काम ना करें, वरना शनि ज्‍यादा कष्‍ट देते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

