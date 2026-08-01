धनु राशि वालों के लिए अगस्त 2026 में ग्रहों की स्थिति विशेष संकेत दे रही है. 2 अगस्त को मंगल गोचर होते ही यह आपकी राशि से सप्तम भाव में आ जाएगा, जिसे अच्छा कहा जा सकता है. वहीं सूर्य 17 अगस्त तक आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, जिसे अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता है. जानिए आपकी जिंदगी के किन क्षेत्रों में अगस्त सकारात्मक संकेत दे रहा है और किसमें नुकसान होने की आशंका है.
धनु करियर राशिफल अगस्त 2026: धनु राशि वालों के अगस्त में कुछ कार्य आसानी से बन जाएंगे लेकिन कुछ कार्य नहीं बनेंगे. हालांकि आपके मन में उसका भी उत्साह रहेगा. आप उत्साहित होकर नौकरी व्यवसाय के मामले में खासतौर से नौकरी में आपका जो कंट्रीब्यूशन है काफी अच्छा रहेगा लेकिन अब उसका रिस्पांस आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा. जिससे निराशा भी हो सकती है. आप अपनी ड्यूटी बढ़िया तरीके से निभाएंगे लेकिन उसके बदले में आपको जो सराहना मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाएगी.
वहीं कारोबारी जातक इस महीने निवेश से बचें क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं है. जोखिम उठाने से आपको हानि हो सकती है. वर्तमान व्यवसाय में स्थितियां अनुकूल नहीं है इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने दें. यह महीन ज्यादा उम्मीदें पालने और नया काम शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया नहीं है.
धनु आर्थिक राशिफल अगस्त 2026 : इस महीने एक्सपेंडिचर बढ़े रहेंगे. इनकम तो होगी लेकिन इनकम की अपेक्षा खर्च ज्यादा होगा. तो इस बात का मलाल भी रह सकता है कि आप इस माह बचत नहीं कर पाए.
धनु लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: रिलेशनशिप में मनमुटाव आ सकता है. आपको लगेगा कि अब रिश्ता मजबूत करने का समय है लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको रिश्ता खत्म होता नजर आएगा. लिहाजा इस मसले को समय पर नहीं संभाला गया तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है. वहीं ध्यान से इसका हल निकालेंगे तो सब अच्छा हो सकता है.
धनु फैमिली राशिफल अगस्त 2026: पारिवारिक वातावरण कुल मिलाकर अच्छा रहेगा लेकिन कुछ पुराने मसले जो हैं वो बने रहेंगे. जो बीच-बीच में माहौल को खराब करते रहेंगे. अगर प्रॉपर्टी को लेकर कोई पैतृक प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला चल रहा है, तो उसे आपसी सहमति से हल कर लें, वरना अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो मामला लंबा हो जाएगा. वहीं यदि मामला पहले से कोर्ट में है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें. इससे मसला जल्दी हल हो जाएगा और आपके हित में रहेगा.
वहीं बच्चों को लेकर स्थितियां ठीक हैं. हालांकि बच्चों की डिमांड्स आपसे बनी रहेंगी और उन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे. वरना घर का माहौल थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है.
धनु हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: किसी परिजन का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है. यदि घर में किसी की तबियत बिगड़े तो तुरंत उस पर एक्शन लें. खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है. वरना मौसमी बीमारियां की चपेट में आ सकते हैं.
धनु यात्रा राशिफल अगस्त 2026: इस महीने बहुत यात्राएं होंगी. ये देश-विदेश दोनों की हो सकती हैं. इन यात्राओं के परिणाम अच्छे रहेंगे. साथ ही इनसे आपको कुछ ऐसा लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो. लिहाजा कहा जा सकता है कि यात्राओं की दृष्टि से बहुत बढ़िया समय है.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)