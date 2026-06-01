Aaj Ka Sagittarius Rashifal by Ajay Bhambi: बिजनेस में नई शुरुआत से पहले सलाह जरूर लें धनु राशि के लोग, मिलेगी सफलता! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 June 2026: आज धनु राशि में ही चंद्रमा का गोचर हो रहा है. जो धनु राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी हो सकता है. 1 जून 2026 का दिन मिला जुला रहने वाला होगा या कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी, इस कड़ी में हम जानेंगे. हालांकि आज भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करें और जमीन-जायदाद के कागजात को अच्छे से जांच करना सही होगा. जातकों की आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. धनु राशि के लोग बहुत पराक्रमी होते हैं और जीवन की कठिनाइयों को पार कर लेते हैं. धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं जो ज्ञान और भाग्य के कारक है. ये लोग दूसरों के लिए ज्ञान का रास्ता खोलते हैं. आइए जानें 1 जून 2026 यानी आज का दिन मकर राशि के लिए कैसा बीतने वाला है. आइए पढ़ें आज का धनु राशिफल विस्तार से जानें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों की आज जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे. भावनाओं में बहकर कोई फैसला न लें. प्रॉपर्टी के कागजात ध्यान से जांचें. बिजनेस में नई शुरुआत से पहले सलाह जरूर लें. स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस हो सकती है. आज किसी धर्मस्थल में सेवा जरूर करें.

पॉजिटिव: जिम्मेदारियों को योजनाबद्ध तरीके से निभाने में सफलता मिलेगी. दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. युवाओं को मनचाही सफलता मिलेगी.

नेगेटिव: भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है. जमीन-जायदाद के कागजात अच्छी तरह जांच लें.

व्यवसाय: कारोबार में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. नई गतिविधि शुरू करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें.

लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. विपरीत लिंगी लोगों से दूरी बनाए रखें.

स्वास्थ्य: मौसम बदलने से थकान और कमजोरी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: गुलाबी

भाग्यशाली अंक: 8

उपाय: पर साफ-सफाई की सेवा करें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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