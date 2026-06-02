Sagittarius Rashifal by Ajay Bhambi: धनु राशि वाले व्यर्थ की बहस से रहें दूर, कारोबार में बढ़ेगी आमदनी, पढ़ें आज का राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 2 June 2026 Sagittarius: प्रसिद्ध ज्योतिषी अजय भाम्बी के अनुसार, आज का दिन धनु राशि से संबंधित जातकों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. कुछ मामलों में लाभ तो कुछ में सावधान रहना होगा. धन, सेहत, दांपत्य जीवन, लव लाइफ को लेकर आज का दिन कैसा रहेगा. साथ ही, आज का शुभ अंक और रंग क्या है और कौन-सा उपाय करने से दिन अच्छा बीतेगा, जानिए.
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Aaj ka Dhanu Rashifal 2 June 2026: आज का राशिफल के मुताबिक, धनु राशि वालों का कारोबार व्यवस्थित रहेगा. कारोबार में दैनिक आमदनी बढ़ेगी. लव लाइफ या दांपत्य जीवन सुखद रहने वाला है. सामाजिक कार्यों में समय देने से मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक जीवन में अगर कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बातचीत से हल निकालने का प्रयास करना होगा. कार्यक्षेत्र में अधिक जिम्मेदारियां परेशानी कारण बन सकती हैं. अनावश्यक बहस से बचना होगा. लव लाइफ में पार्टनर से नजदीकी बढ़ेगी. सेहत को लेकर आज का बहुत अच्छा नहीं है. बेहवजह की टेंशन से परेशान रहेंगे.
धनु राशि वालों, आज दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखें. धार्मिक और सामाजिक कार्यों से मानसिक शांति मिलेगी. बिजनेस में आमदनी बढ़ने के योग हैं. प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने से तनाव बढ़ सकता है. प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताएं.
पॉजिटिव: सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. परिवार के साथ बातचीत से समाधान निकलेंगे.
नेगेटिव: अत्यधिक जिम्मेदारियां थका सकती हैं। व्यर्थ की बहस से दूर रहें.
व्यवसाय: कारोबार व्यवस्थित रहेगा। आमदनी बढ़ेगी। बीमा और कमीशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा.
लव: दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्वास्थ्य: तनाव की स्थिति रह सकती है.
भाग्यशाली रंग: आसमानी
भाग्यशाली अंक: 4
उपाय: कुछ समय प्रकृति के बीच बैठकर आत्म चिंतन करें.
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