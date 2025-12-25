Dhanu Rashifal January 2026 : वृश्चिक राशि वालों को ये गलतियां देंगी भारी नुकसान, जनवरी में रहें सावधान, पढ़ें मासिक राशिफल

Advertisement
धनु मासिक राशिफल जनवरी 2026 : धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी महीना धन-दौलत, करियर, सेहत, लव, फैमिली लाइफ, यात्रा के मामले में कैसा रहेगा? ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए धनु राशिफल जनवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:12 AM IST
Sagittarius Horoscope 2026 : ज्‍योतिष के अनुसार धनु राशि वालों के लिए जनवरी महीना आर्थिक मामलों में औसत रहेगा. वहीं करियर में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं. सहयोगियों से मतभेद हो सकते हैं. धैर्य बनाए रखें. भविष्‍य में लाभ होगा. कुल मिलाकर यह माह स्वास्थ्य और परिवार में सामान्य संतुलन बनाए रखते हुए, कार्यक्षेत्र और यात्रा में सावधानी की आवश्यकता दर्शाता है. विस्‍तार से जानिए धनु राशि का मासिक राशिफल 2026. 

धनु मनी राशिफल : वित्तीय मामलों में माह मिश्रित परिणाम देगा. बड़े लाभ की संभावना कम है, लेकिन धैर्य और संयम से प्रयास जारी रखने पर भविष्य में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नए निवेश या उद्यम के लिए फिलहाल समय उपयुक्त नहीं है. प्रयास और सक्रियता से धन संबंधी अवसरों का लाभ भविष्य में मिलेगा.

धनु नौकरी-व्‍यापार राशिफल : कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. सौदों या कार्यों में अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकता. जोखिमपूर्ण क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना हितकारी रहेगा. सहयोगियों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन संयम और संतुलित व्यवहार से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है. आवश्यक यात्रा हो तो पूर्व दिशा की यात्रा अपेक्षाकृत लाभकारी रहेगी.

धनु करियर एवं शिक्षा राशिफल : शिक्षा और करियर के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण समय है. तकनीकी और प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों को अतिरिक्त मेहनत और कोचिंग की आवश्यकता होगी. मनोबल बनाए रखना और निरंतर अभ्यास करना सफलता की कुंजी है.

धनु स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य की स्थिति संतोषजनक रहेगी. बुखार, सूजन या अचानक होने वाली हल्की बीमारियों से सतर्क रहकर आसानी से बचा जा सकता है. सिर से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं, पर गंभीर खतरा नहीं है. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और समय पर चिकित्सकीय परामर्श से आप स्वस्थ बने रहेंगे.

धनु यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए समय अनुकूल नहीं है. नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी यात्राएं अपेक्षित लाभ नहीं देंगी. अत्यंत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और रेल या सड़क मार्ग का चयन करें. पूर्व दिशा की यात्रा आंशिक लाभ दे सकती है.

धनु फैमिली राशिफल : पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा, लेकिन भाई-बहनों के साथ तनाव या मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं. संयम और धैर्य से काम लें. अनावश्यक संदेह से दांपत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, इसलिए संवाद बनाए रखना आवश्यक है. वहीं संतान के मामले में इस माह सावधानी बरतने की जरूरत है. बच्चों को चोट या दुर्घटना से बचाना आवश्यक होगा. अनुशासनहीन व्यवहार या भाई-बहनों में विवाद हो सकता है. अभिभावकों को धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करना चाहिए. कुछ बच्चे खेलकूद या साहसिक गतिविधियों में अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

