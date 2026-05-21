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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Dhanu Rashifal: बड़े वादे करने से पहले सोच लें एक बार, वरना आज धनु राशि वालों का हो सकता है बड़ा नुकसान!

Aaj Ka Dhanu Rashifal: बड़े वादे करने से पहले सोच लें एक बार, वरना आज धनु राशि वालों का हो सकता है बड़ा नुकसान!

Aaj Ka Dhanu Rashifal: गुरु बृहस्पति की कृपा से आज धनु राशि वालों को शिक्षा, विदेश मामलों और करियर में बड़ी सफलता मिलेगी तथा समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 06:54 AM IST
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: बड़े वादे करने से पहले सोच लें एक बार, वरना आज धनु राशि वालों का हो सकता है बड़ा नुकसान!

Aaj Ka Dhanu Rashifal: शुरुआत हो रही है एक नए दिन की, जो गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके जीवन में ज्ञान और सुनहरे अवसर लेकर आया है. आइए जानते हैं कि आज धनु राशि वालों के करियर, लव लाइफ और सेहत के सितारे क्या कमाल करने वाले हैं और दिन को खुशनुमा बनाने के लिए उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना होगा.

धनु राशि- स्वामी: गुरु

सकारात्मक बातें: गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा से आज ज्ञान, विद्या और आध्यात्म में असाधारण उन्नति होगी. विदेश से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. आपका आशावादी दृष्टिकोण दूसरों को भी प्रेरित करेगा. उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण में सफलता मिलेगी.

नकारात्मक बातें: अतिआत्मविश्वास और लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. वादे करके न निभाने की आदत रिश्तों को नुकसान पहुंचाएगी. अनावश्यक खर्च पर रोक न लगाई तो आर्थिक परेशानी हो सकती है. बेचैनी और अधीरता से गलतियां होंगी.

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करियर / व्यापार: शिक्षा, प्रकाशन, धर्म, दर्शन, कानून, विदेश व्यापार और पर्यटन क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. विदेशी कंपनी से संपर्क या प्रस्ताव आ सकता है. उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिलने की संभावना है. नई भाषा या कौशल सीखना आज से शुरू करें.

प्रेम / रिश्ते: प्रेम जीवन में स्वतंत्रता और रोमांच का भाव रहेगा. दूरी वाले रिश्तों में पुनर्मिलन की संभावना है. साथी के साथ किसी नई जगह घूमने जाने की योजना बनाएं. परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है.

स्वास्थ्य: जांघों, कूल्हों और लीवर पर ध्यान दें. अत्यधिक यात्रा से थकान हो सकती है. वजन नियंत्रित रखें. खुले वातावरण में व्यायाम करना लाभकारी रहेगा.

सावधानियां: बड़े वादे करने से पहले सोचें. वित्त का सही प्रबंधन करें. यात्रा के दौरान दस्तावेज संभालकर रखें. किसी धार्मिक या दार्शनिक विवाद में न पड़ें.

शुभ रंग-बैंगनी,
शुभ अंक-3

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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