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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, मगर जल्दबाजी में ना करें ये काम

Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, मगर जल्दबाजी में ना करें ये काम

Aaj Ka Dhanu Rashifal: आज धनु राशि वालों को किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा. परिवार के खास सदस्यों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, कार्यक्षेत्र में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है. जबकि, लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी. 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 22, 2026, 04:56 AM IST
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Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, मगर जल्दबाजी में ना करें ये काम

Aaj Ka Dhanu Rashifal: धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु है. यह अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक धार्मिक विचारों वाले, ज्ञानप्रिय, आशावादी और स्वतंत्र स्वभाव के माने जाते हैं. धनु राशि के अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. आज चंद्रमा की स्थिति आपके भाग्य और आत्मविश्वास को मजबूत करेगी. दिन नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं. धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है.

सकारात्मक बातें

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. परिवार और मित्रों का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है. समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है. यात्रा से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। नई योजनाओं में सफलता मिलने की संभावना रहेगी।

नकारात्मक बातें

अधिक आत्मविश्वास नुकसान का कारण बन सकता है. खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है. किसी करीबी व्यक्ति की बात मन को परेशान कर सकती है. जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत साबित हो सकते हैं. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत होगी.

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करियर और व्यवसाय

नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके विचारों और कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. शिक्षा, कानून, यात्रा, मीडिया और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है.

प्रेम और संबंध

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खान-पान का ध्यान रखें.

सावधानियां

किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें. दूसरों की बातों में आकर निर्णय न लें.

शुभ रंग- पीला

शुभ अंक: 3

उपाय

भगवान विष्णु की पूजा करें और केले का दान करें.

यह भी पढ़ें: इस साल कब से शुरू होगा श्रावण, सावन सोमवार कब-कब पड़ेंगे, नोट कर लें डेट

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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