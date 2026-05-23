Aaj Ka Sagittarius Rashifal: जल्दबाजी में फैसले न लें धनु राशि के लोग, दूर हो सकते हैं पुराने मतभेद! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj ka Dhanu Rashifal 23 May 2026: 23 मई 2026 का गोचर काल ज्योतिषीय अनुसार अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है. आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर मघा नक्षत्र का प्रभाव होगा. पितृ तत्व, परंपराओं व कर्मों से जुड़ी ऊर्जा सक्रिय रह सकती है. ग्रहों की स्थिति के अनुसार कई राशियों में महत्वपूर्ण युति से परिवर्तनशील प्रभाव रह सकता है. ये स्थितियां विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं. मेष लग्न में मंगल मेष में होकर बलवान अवस्था में रहेगा, जिससे साहस, निर्णय क्षमता व नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और रुके कार्यों के पूरे होने की संभावना है. वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति से धन, व्यापार व पारिवारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है. आर्थिक रूप से सुधार की संभावना है.

धनु राशि :-

धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है. यह अग्नि तत्व की राशि है, जो ज्ञान, भाग्य, धर्म और विस्तार का प्रतीक है. इस राशि के जातक ईमानदार, उत्साही और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं. 23 मई 2026 को ग्रहों की स्थिति आपके लिए भाग्य वृद्धि और नए अवसरों का संकेत दे रही है. आज का दिन सीखने, यात्रा और नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुभ रहेगा. आपकी सोच में सकारात्मकता बढ़ेगी और आप बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे.

सकारात्मक प्रभाव:-

आज आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेषकर उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान प्राप्त होगा.

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नकारात्मक प्रभाव:-

आज जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं. किसी बात को लेकर असमंजस की स्थिति रह सकती है. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. किसी करीबी से मतभेद होने की संभावना है. भावनाओं में बहकर कोई वादा न करें.

करियर एवं व्यवसाय:-

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए संपर्क बनेंगे और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. विदेशी या दूरस्थ कार्यों में लाभ के योग हैं.

प्रेम एवं संबंध:-

प्रेम संबंधों में सुधार होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन थकान महसूस हो सकती है. यात्रा के दौरान सावधानी रखें और खानपान संतुलित रखें.

सावधानियां:-

जल्दबाजी से बचें.

खर्चों पर नियंत्रण रखें.

किसी पर अंधविश्वास न करें.

शुभ रंग:- पीला, नारंगी

शुभ अंक:- 3, 7

उपाय:-

भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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