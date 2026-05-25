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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Sagittarius Rashifal: जल्दबाजी में लिया निर्णय धनु राशि वालों को कराएगा हानि, महसूस करेंगे थकान! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Sagittarius Rashifal: जल्दबाजी में लिया निर्णय धनु राशि वालों को कराएगा हानि, महसूस करेंगे थकान! पढ़ें धनु राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 25 May 2026 Sagittarius: आइए धनु राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 25, 2026, 04:40 AM IST
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Aaj Ka Rashifal
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Aaj ka Dhanu Rashifal 25 May 2026: 25 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में विशेष ग्रह स्थिति वाला माना जाएगा. इस दिन ग्रहों का गोचर कई योग बना रहा है, जिसका प्रभाव करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन एवं भविष्य की योजनाओं पर दिख सकता है. ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन कुछ मामलों में शुभ अवसर लाएगा तो कुछ मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. मेष राशि में स्थित मंगल अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है. नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को विशेष लाभ हो सकता है. सिंह राशि में चंद्रमा उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में स्थित होगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी. हालांकि इन स्थितियों का वास्तविक प्रभाव संपूर्ण जन्म कुंडली के विस्तृत विश्लेषण पर ही निर्भर करता है. 

धनु राशि:-
धनु राशि के जातक उत्साही, ज्ञानप्रिय और सकारात्मक सोच रखने वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर आपके भाग्य, यात्रा और संबंधों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से साझेदारी और संवाद से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज का दिन अवसरों को पहचानकर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. किसी यात्रा या नए संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.

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नकारात्मक बातें:-
अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण छोटी गलतियां हो सकती हैं. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद संभव है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मन परेशान रह सकता है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है. मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. शिक्षा, कानून, प्रशासन और यात्रा से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा. पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान, कमर दर्द या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
किसी भी काम में जल्दबाजी न करें.

अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

दूसरों पर अंधा भरोसा न करें.

शुभ रंग:-
पीला, नारंगी

शुभ अंक:-

3, 7

उपाय:-

भगवान विष्णु की पूजा करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें. पीली वस्तु या चने की दाल का दान करना शुभ रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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