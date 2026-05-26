Advertisement
trendingNow13228389
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Sagittarius Rashifal: धनु राशि के आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत, प्रेम संबंध में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Sagittarius Rashifal: धनु राशि के आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत, प्रेम संबंध में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव! पढ़ें धनु राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 26 May 2026 Sagittarius: आइए धनु राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि ग्रह गोचर के बाद आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 26, 2026, 04:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Dhanu Rashifal 26 May 2026: 26 मई 2026 का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रभाव में महत्वपूर्ण ग्रह योगों वाला हो सकता है. इस दिन ग्रहों की स्थिति कई जातकों के जीवन में परिवर्तन, नए मौके और मानसिक उतार-चढ़ाव के संकेत दे रही है. ज्योतिषीय अनुसार यह गोचर काल करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंधों के साथ ही मानसिक संतुलन पर विशेष प्रभाव डालने वाला सिद्धि हो सकता है. मेष राशि में स्थित मंगल जातकों के साहस और निर्णय क्षमता को मजबूत बनाएगा. कार्यक्षेत्र में रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे. नए संपर्क एवं अप्रत्याशित अवसर प्राप्त हो सकते हैं. कन्या राशि में हस्त नक्षत्र का चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में गोचर कर मानसिक सक्रियता, कल्पनाशक्ति और कार्यों में सूक्ष्म सोच को बढ़ा सकता है. सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभकारी हो सकते हैं.

धनु राशि:-
धनु राशि के जातक उत्साही, ज्ञानप्रिय और स्वतंत्र विचारों वाले माने जाते हैं. इस राशि के अंतर्गत मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण आता है. 26 मई 2026 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर मानसिक और भावनात्मक पक्ष को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से संबंधों और साझेदारी के मामलों में सक्रियता बनी रहेगी. आज का दिन धैर्य और संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें:-
आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. सामाजिक क्षेत्र में नए संपर्क बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें:-
अधिक सोच-विचार के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ विचारों का मतभेद संभव है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकता है. काम की अधिकता थकान बढ़ा सकती है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और साझेदारी से जुड़े कार्यों में प्रगति होगी. शिक्षा, कानून, यात्रा और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल सकते हैं.

रिलेशनशिप:-
प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद की कमी, थकान या पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और समय पर भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां:-
किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया न दें.
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
अपनी योजनाओं को गुप्त रखें.

शुभ रंग:-
पीला, क्रीम

शुभ अंक:-
3, 5

उपाय:-
भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु या चने की दाल का दान करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें-  Chandra Gochar 2026: गंगा दशहरा पर चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश, इन 4 राशि वालों का मन होगा शांत और पाएंगे खूब धन व सम्मान!

और पढ़ें- साप्ताहिक टैरो राशिफल 25 से 31 मई 2026: इस सप्ताह पार्टनरशिप में बिजनेस करना तुला वालों के लिए फायदेमंद, कुंभ राशि के लिए नई शुरुआत का समय!

और पढ़ें- Curse Astro Tips: लग गई है किसी की भयानक हाय या श्राप? जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे पहले जान लें इस से बचने के शक्तिशाली मंत्र और उपाय!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

Rashifal

Trending news

गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
Arvind Kejriwal
गुजरात में 2027 में AAP की सरकार तय! नर्मदा जीत के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
PM Modi
पीएम मोदी की नॉर्डिक यात्रा, भारत-नॉर्डिक हरित संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
DNA
DNA: सत्ता बदलते ही बंगाल में माफियाओं का 'इलाज' शुरू, 'डॉन' की हेकड़ी गायब!
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
DNA
ट्रंप के बदल गए सुर, अब बोले- I Love India; क्यों पड़ गई रिश्तों की मरम्मत की जरूरत?
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
bangladesh
घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में सुवेंदु सरकार, बंगाल में खुला पहला डिटेंशन सेंटर
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
DNA
35 साल की वेटिंग और 20 लाख की फीस, 'जिमखाना क्लब' की जरूरत क्या है?
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
Assam UCC Bill
'यह कानून बेटियों को...' असम UCC पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले-'सिर्फ आदिवासियों...
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
Indian Army
अब चीन की खैर नहीं, सेना की तोपें खुद लॉक करेंगी निशाना; पाकिस्तान का क्या होगा?
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
Delhi Gymkhana Club
राहुल गांधी की सदस्यता? जिमखाना क्लब खाली करने के आदेश में कांग्रेस को क्या दिखा
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए
Silambam
कौन हैं K Pajanivel? राष्ट्रपति से सम्मान लेने से पहले पीएम मोदी के आगे दंडवत हो गए