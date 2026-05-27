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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Sagittarius Rashifal: धनु राशि के रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना, बेचैन रह सकता है मन! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Sagittarius Rashifal: धनु राशि के रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना, बेचैन रह सकता है मन! पढ़ें धनु राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 27 May 2026 Sagittarius: आइए धनु राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 27, 2026, 04:40 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Dhanu Rashifal 27 May 2026: 27 मई का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत विशेष है. यह दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ रहा है जो एक पवित्र तिथि है. मीन राशि में शनि का संयोग कर्म, अनुशासन और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालता है. ऐसे में आज किसी भी बड़े निवेश या महत्वपूर्ण समझौते से बचें. 27 मई को विष योग जैसी स्थिति से मानसिक तनाव, भ्रम और भावनात्मक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. ध्यान, पूजा पाठ और सकारात्मक सोच अपनाने से मानसिक शांति मिलेगी. आइए जानें आज का दिन धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है.

धनु राशि:-
धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति माने जाते हैं. यह अग्नि तत्व से जुड़ी राशि है जो ज्ञान, विस्तार, भाग्य और धर्म का प्रतीक है. इस राशि के जातक खुले विचारों वाले, जोशीले और सच्चाई पसंद करने वाले होते हैं. 27 मई को चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. वहीं वृषभ राशि में सूर्य और बुध की स्थिति आपके आर्थिक मामलों और व्यावहारिक सोच को अधिक मजबूत बनाएगी. आज का दिन आपको नई दिशा में आगे बढ़ने और अवसरों को समझकर उपयोग करने की प्रेरणा दे सकता है.

सकारात्मक बातें:-
आज आपका आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और आप अपने कार्यों को तेजी से पूरा कर पाएंगे. रुके हुए कार्यों में गति आने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और किसी नए स्रोत से लाभ मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और आपसी संबंध मजबूत होंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में ध्यान बेहतर रहेगा. किसी नए व्यक्ति से लाभकारी संपर्क बन सकता है.

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नकारात्मक बातें:-
आज जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत साबित हो सकते हैं. मन में असमंजस या हल्की बेचैनी रह सकती है. खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति से हल्की गलतफहमी हो सकती है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा न करें.

करियर:-
नई जिम्मेदारियों का भार बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर सीनियर्स का समर्थन मिलेगा लेकिन सफलता पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और सोच-समझकर लिए गए फैसले लाभकारी रहेंगे. किसी नई परियोजना की शुरुआत संभव है जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है. यात्रा या दूरस्थ कार्यों से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप:-
रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:-
थकान या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है. संतुलित भोजन और आराम करे.

सावधानियां:-
जल्दबाजी से बचें.
खर्चों पर नियंत्रण रखें.
किसी पर अंधविश्वास न करें.

शुभ रंग:- पीला, नारंगी

शुभ अंक:- 3, 7

उपाय:-
भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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