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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Sagittarius Rashifal: नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें धनु राशि के लोग, भाग्य भरोसे बैठना ठीक नहीं! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Sagittarius Rashifal: नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहें धनु राशि के लोग, भाग्य भरोसे बैठना ठीक नहीं! पढ़ें धनु राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 28 May 2026 Sagittarius: आज धनु राशि वालों कों कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी दी जा सकती है. किस्मत का साथ मिलेगा लेकिन फिर भी पूरी तरह भाग्य भरोसे न रहें. आइए धनु राशि के दैनिक राशिफल में जानें कि जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 28, 2026, 04:40 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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Aaj ka Dhanu Rashifal 28 May 2026: आज तुला राशि में चंद्रमा का संचरण करना धनु राशि के जातकों को विशेष परिणाम दे सकता है. हालांकि, जातकों के लिए 28 मई 2026 का दिन मिला जुला रहने वाला है. मन में संतोष रखें और भाग्य के भरोसे न रहें. जातकों रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी को नहीं आने देना चाहिए. आइए पढ़ें आज का धनु राशिफल क्या कहता है.

धनु राशि:-
धनु राशि के जातक उत्साही, ज्ञानप्रिय और खुले विचारों वाले माने जाते हैं. आज के दिन भागदौड़ अधिक रहने वाली है, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास आपको संतोष देगा. कुछ मामलों में किस्मत का साथ मिलेगा, फिर भी केवल भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं रहेगा. अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

सकारात्मक बातें:-
आज मन किसी नई योजना या बदलाव को लेकर उत्साहित रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या नई जगह से जुड़ा अवसर मिल सकता है. लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण निर्णय का इंतजार कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए दिन लाभ देने वाला रहेगा. किसी पुराने संपर्क से आर्थिक फायदा होने की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और नई जानकारी सीखने का अवसर मिलेगा.

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नकारात्मक बातें:-
यात्रा या परिवार से जुड़े कार्यों में खर्च बढ़ सकता है. किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा. रिश्तों में अधूरी बात गलतफहमी पैदा कर सकती है. लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है. खानपान में अनियमितता पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ा सकती है.

करियर:-
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. अधिकारियों की नजर आपके कार्य पर बनी रहेगी. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के संकेत हैं. रुके हुए कार्य पूरे होने से आर्थिक राहत मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.

रिलेशनशिप:-
परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में मुलाकात या बातचीत से मन प्रसन्न रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य:-
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और पर्याप्त आराम लेने की कोशिश करें. समय पर भोजन करना आपके लिए जरूरी रहेगा.

सावधानियां:-
केवल भाग्य के भरोसे न रहें.निवेश से पहले पूरी जानकारी लें.खानपान में लापरवाही न करें.

शुभ रंग:-
पीला

शुभ अंक:-

उपाय:-
केले के पेड़ में जल अर्पित करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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