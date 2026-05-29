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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Sagittarius Rashifal: छोटी यात्रा पर जा सकते हैं धनु राशि वाले, प्रेम संबंध में आ सकता है नया मोड़! पढ़ें धनु राशिफल

Aaj Ka Sagittarius Rashifal: छोटी यात्रा पर जा सकते हैं धनु राशि वाले, प्रेम संबंध में आ सकता है नया मोड़! पढ़ें धनु राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 29 May 2026 Sagittarius: आज धनु राशि वालों के प्रेम जीवन में नया मोड़ आ सकता है. आइए धनु राशि के दैनिक राशिफल में विस्तार से जानें कि धनु राशि वालों के जातकों के लिए आज का दिन क्या शुभ-अशुभ परिणाम देने वाला है.

Written By  Manish Agarwal |Edited By: Padma Shree Shubham|Last Updated: May 29, 2026, 04:44 AM IST
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Aaj ka Rashifal
Aaj ka Rashifal

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 May 2026: आज भी तुला राशि चंद्रमा में संचरण कर रहे हैं. जो धनु राशि के जातकों को मिले-जुले परिणाम दे सकता है. हालांकि, जातकों के लिए आज यानी 29 मई 2026 का दिन कैसा होगा आइए जानें. परिवार की सभी छोटी-बड़ी जिम्मेदारियां आज जातक परिपक्वता से निभाएंगे. घर का आंतरिक इंतजाम सही रहेगा. आइए पढ़ें आज का धनु राशिफल विस्तार से.

धनु राशि
धनु राशि के लोग आशावादी, सत्यप्रिय, दार्शनिक सोच वाले और ज्ञान के खोजी होते हैं. इस राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रथम चरण शामिल है. आज आपका पूरा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने और भविष्य की योजनाओं को सुदृढ़ बनाने पर रहेगा. परिवार की जिम्मेदारियों को आप बहुत ही संजीदगी और अच्छे तरीके से निभाएंगे.

सकारात्मक बातें: 
आज के दिन आपका पूरा ध्यान मुख्य रूप से अपनी लड़खड़ाती हुई आर्थिक स्थिति को ठीक करने और उसे मजबूत बनाने पर केंद्रित रहेगा. आप अपने सुनहरे भविष्य की कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी गंभीरता से विचार करेंगे और निवेश के नए रास्ते तलाशेंगे. परिवार की सभी छोटी-बड़ी जिम्मेदारियों को आप बहुत ही अच्छे और परिपक्व तरीके से निभाएंगे. घर का आंतरिक इंतजाम भी ठीक-ठाक रहेगा. मनोरंजन या काम के सिलसिले में कोई छोटी और सुखद यात्रा भी संभव है.

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नकारात्मक बातें: 
आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके सीधे, सरल और मददगार स्वभाव का कुछ चालाक लोग गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं. इसलिए अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं, आर्थिक रणनीतियों और व्यक्तिगत कामों के बारे में किसी के साथ भी चर्चा न करें. वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए थोड़ा व्यावहारिक और स्वार्थी बनना भी जरूरी है, नहीं तो दूसरों के चक्कर में आप अपना बड़ा आर्थिक नुकसान कर बैठेंगे.

करियर: 
व्यापार या बिजनेस में किसी भी तरह के बड़े बदलाव या नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अभी समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. इस समय आपको अपने मौजूदा बिजनेस की मार्केटिंग, पब्लिसिटी और अपने सामान की गुणवत्ता (क्वालिटी) को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी. अपने वर्तमान के कामों को ही और बेहतर बनाएं. सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज दफ्तर में अधिकारियों के आदेश पर ज्यादा काम करना पड़ सकता है.

रिलेशनशिप: 
पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखद रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के सभी सदस्यों का आपको हर मोड़ पर पूरा सहयोग और भावनात्मक साथ मिलेगा, जिससे आपस के रिश्ते और ज्यादा मजबूत बने रहेंगे. प्रेम संबंध में नया मोड़ आ सकता है और आपसी प्यार और ज्यादा गहरा होगा.

स्वास्थ्य: 
गलत और अनियमित खानपान के साथ-साथ तली-भुनी चीजों के सेवन के कारण आज आपको पेट में गैस, अपच और भयंकर एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. अपने खानपान में सादगी और सावधानी बरतें. रोजाना समय पर भोजन करने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने जैसी सही आदतें रखना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है.

शुभ रंग : क्रीम
शुभ अंक:  3

सावधानियां:
अपने सीधे और परोपकारी स्वभाव का दूसरों को नाजायज फायदा न उठाने दें, जरूरत पड़ने पर 'ना' कहना सीखें.
बिजनेस में इस समय किसी भी तरह की बड़ी मशीनरी या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने में पैसा ब्लॉक न करें.
पेट से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए बाहर के तले-भुने और गरिष्ठ भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

उपाय:
भगवान विष्णु के मंदिर में पीले रंग के फल या चने की दाल अर्पित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: पूजा या व्रत से पहले संकल्प क्यों जरूरी, क्या है इसका इंद्र देव से संबंध? चाहिए उपासना का पूरा फल तो जान लें

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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