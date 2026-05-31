Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों को मिलेगा मनचाहा परिणाम, धन और सेहत को लेकर ना करें ये गलती

Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कई मामलों में खास रहने वाला है. महत्वपूर्ण लंबित कार्यों में सफलता मिलेगी. स्वाभिमान और आत्मबल बना रहेगा. संतान से जुड़े किसी मुद्दे पर जीवनसाथी से विवाद की स्थिति बन रहती है. किसी के कहने पर या बहकावे में आकर कोई भी काम करने से बचें. व्यापार करने वालों को खास लाभ हो सकता है. वाहन या प्रॉपर्टी से लाभ की प्रबल संभवना है. आगे आज के लिए सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, व्यापार, लव लाइफ, सेहत का हाल, लकी रंग और अंक के बारे में विस्तार से जानिए.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि वालों, आज आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और मनचाहा परिणाम मिलेगा. लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भावनाओं के आवेश में आकर कोई फैसला न लें. व्यापार की आंतरिक व्यवस्था में सुधार करें. वाहन या प्रॉपर्टी के कारोबारियों को आज बढ़िया मुनाफा होगा. ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तनाव न लें. किसी जरूरतमंद को दवाओं का दान करें.

पॉजिटिव- पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, आज उस में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है. आपको अपनी मेहनत और लगन के अनुकूल परिणाम मिलेंगे. किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने से आपका स्वाभिमान व आत्मबल बना रहेगा.

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निगेटिव- अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से परहेज करें. ध्यान रखें कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में ना आए. ऐसा करने से बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है, तथा संबंधों में भी कटुता आ सकती है.

व्यवसाय: व्यवसाय में आंतरिक व्यवस्था में सुधार आएगा. सहयोगियों और कर्मचारियों का सहयोगात्मक रवैया रहेगा. परंतु अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है. प्रॉपर्टी तथा वाहन से संबंधित व्यवसाय में उचित मुनाफा होने की संभावना है.

लव: संतान के किसी समस्या को लेकर पति-पत्नी बीच कुछ विवादित स्थिति रहेगी. बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत आ सकती है. इस समय किसी भी कार्य का तनाव ना लें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयों का दान करें.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)