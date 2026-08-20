/पैर के अंगूठे से लेकर तलवे तक... महिलाओं के पैरों के ये 5 निशान बताते हैं उन पर मां लक्ष्मी की कृपा!

समुद्र शास्त्र में माना गया है कि हमारे शरीर के अंग हमारे स्वभाव और आने वाले वक्त के बारे में काफी कुछ बयां कर देते हैं. बात अगर महिलाओं की करें, तो उनके पैरों की बनावट से ये समझा जा सकता है कि उनके जीवन में देवी लक्ष्मी की कृपा कितनी रहने वाली है.
शास्त्रों में कुछ खास तरह की बनावट वाले पैरों को साक्षात गृहलक्ष्मी का रूप माना गया है. मान्यता तो ये भी है कि ऐसी महिलाएं जिस घर में भी बहू बनकर कदम रखती हैं, वहां कभी धन-दौलत और खुशियों की कमी नहीं होती है.
अगर किसी महिला के पैरों के तलवे छूने में बहुत कोमल, एकदम चिकने और दिखने में हल्के गुलाबी हों, तो उन्हें बहुत भाग्यशाली माना जाता है.
ऐसी महिलाएं न सिर्फ अपने मायके बल्कि अपने ससुराल के लिए भी खुशहाली और तरक्की लेकर आती हैं. जिस घर में ये रहती हैं, वहां आर्थिक तंगी दूर ही रहती है और परिवार में आपस में प्रेम और शांति बनी रहती है.
कुछ महिलाओं के पैरों में नसें या हड्डियां अलग से उभरी हुई नहीं दिखती हैं, बल्कि उनके पैर थोड़े भरे-भरे और गद्देदार नजर आते हैं. समुद्र शास्त्र में इसे बहुत ही शुभ लक्षण माना गया है.
ऐसी बनावट को मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता है. माना जाता है कि ऐसी महिलाओं को अपनी जिंदगी में पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और उन्हें हर तरह की सुख-सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं.
पैर का अंगूठा भी किस्मत के कई राज खोलता है. जिस महिला का अंगूठा गोल-मटोल हो और थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखे, उसे शास्त्रों में बहुत भाग्यशाली माना गया है.
ऐसी औरतों को समाज और परिवार में खूब प्यार और मान-सम्मान मिलता है. इनके जीवन में आराम और ऐशो-आराम की कभी कोई कमी नहीं रहती है.
समुद्र शास्त्र में पैरों की रेखाओं और निशानों को बहुत अहमियत दी गई है. अगर किसी महिला के पैर के तलवे पर कमल का फूल, शंख या चक्र जैसा कोई निशान दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि वह बहुत भाग्यशाली हैं.
ऐसी महिलाएं कम ही देखने को मिलती हैं. माना जाता है कि ऐसी बहू के घर में आते ही घर का भाग्य जाग उठता है और परिवार दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्की करने लगता है.
पैरों की उंगलियां इंसान की समझदारी को दर्शाती हैं. जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां एकदम सीधी, थोड़ी लंबी और एक-दूसरे से बिल्कुल सटी हुई होती हैं, वे स्वभाव से बहुत सुलझी हुई और समझदार होती हैं.
ऐसी महिलाएं अपने घर-परिवार और हर रिश्ते को बहुत सलीके से संभालती हैं. वे हर मुश्किल वक्त में अपने जीवनसाथी के साथ खड़ी रहती हैं और घर में हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाए रखती हैं.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी समुद्र शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल पाठकों को आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से अवगत कराना है. दैनिक जीवन में इन बातों को किसी अंतिम सत्य या वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में न लें। पाठक अपने विवेक का प्रयोग करें.