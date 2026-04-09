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क्या आपका पेट भी ऐसा है? समुद्र शास्त्र के अनुसार यह है भारी धन लाभ का संकेत

पेट से व्‍यक्ति की केवल फिटनेस ही नहीं उसके स्‍वभाव और भविष्‍य का भी पता चलता है. समुद्र शास्‍त्र में बाकी अंगों की तरह पेट के आकार-प्रकार से व्‍यक्ति के स्‍वभाव और भविष्‍य जानने के तरीके बताए हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 09, 2026, 10:51 AM IST
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महिला और पुरुष के पेट का आकार उसके स्‍वभाव और भविष्‍य के बारे में बताता है
महिला और पुरुष के पेट का आकार उसके स्‍वभाव और भविष्‍य के बारे में बताता है

व्‍यक्ति की केवल राशि, जन्‍मतारीख, हाथ की रेखाओं ही नहीं शरीर के अंगों के आकार-प्रकार से भी उसका स्‍वभाव और भविष्‍य जाना जा सकता है. इसके लिए समुद्र शास्‍त्र में विस्‍तार से हर अंग के बारे में वर्णन किया गया है. आज हम जानेंगे कि महिला और पुरुष का किस तरह का पेट उनके भाग्‍यशाली होने का संकेत देता है. साथ ही कैसा पेट गरीबी में जीवन कटने का इशारा देता है. 

पेट का आकार बताता है भविष्‍य  

समुद्र शास्‍त्र में महिला-पुरुषों के पेट के आकार के आधार पर उनके भविष्‍य और स्‍वभाव में बताया गया है. 

- यदि पेट पर एक वलि (रेखा) बनती हो, तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं. यह बात पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए है. ऐसे लोग जीवन में खूब सम्‍मान पाते हैं. 

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- ऐसी महिलाएं जिनका पेट ऊंचा दिखता है वे लोग आसानी से किसी भी पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं. साथ ही वे दूसरों का ध्‍यान खींचने के लिए खुद को बहुत सुंदर और अच्‍छा शो करने की कोशिश करते हैं. इनके इनके एक्‍स्‍ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना काफी रहती है. 

- वहीं ऐसे पुरुष जिनके पेट पर 2 रेखाएं हों, वे लोग एक से ज्‍यादा महिलाओं से रिश्‍ते रखने में रुचि रखते हैं. वे महिलाओं का सम्‍मान नहीं करते, बल्कि उसे उपभोग की वस्‍तु समझते हैं. 

(यह भी पढ़ें: तुला राशि वाले पार्टनर पर लुटाते हैं बेइंतहा प्‍यार, दिखने में शांत पर अंदर से कर जाते हैं 'खेल'

- जिन महिलाओं का पेट उसकी कमर जितना मोटा हो तो ऐसी महिला किसी भी हालत में हार नहीं मानती है. ऐसी महिलाएं जुझारू होती हैं और हर हाल में अपने लक्ष्‍य पाती हैं. ऐसी महिलाएं अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं. 

- यदि महिला का पेट चिकना, पतला और सुंदर हो तो वह बहुत लकी होती हैं. वे परिवार में प्‍यार पाती हैं, वहीं करियर में ऊंचा मुकाम हासिल करती हैं. 

- वहीं पुरुष हो या महिला बेडोल पेट जीवन में संघर्ष का इशारा करता है. ऐसे लोगों को यदि विरासत में खूब धन-संपत्ति मिले तो भी जीवन भर कोई न कोई दुख बना रहता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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