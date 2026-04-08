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Hindi Newsऐस्ट्रोSamudrik Shastra: काले हों या सफेद... बालों के रंग खोल सकते हैं व्यक्ति के गहरे राज, जानिए कौन लोग होते हैं बुद्धिमान और चतुर

Samudrik Shastra: काले हों या सफेद... बालों के रंग खोल सकते हैं व्यक्ति के गहरे राज, जानिए कौन लोग होते हैं बुद्धिमान और चतुर

Black Brown and White Hair Meaning: बाल काले हैं या सफेद या फिर भूरे, यह कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में बालों के रंग से व्यक्ति के बारे में कई अनुमान लगाया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:35 PM IST
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Samudrik Shastra Hair Colour
Samudrik Shastra Hair Colour

Meaning of Black Brown and White Hair: सामुद्रिक शास्त्र में मनुष्य के अंगों के साथ ही रंग, रूप और आकार के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है. ज्योतिषशास्त्र के ही एक भाग सामुद्रिक शास्त्र में बालों के रंगों के बारे में भी जानकारी दी गई है. किसी व्यक्ति के बालों के रंग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है. काले भूरे या सफेद कौन से बाल किसी व्यक्ति के लिए शुभ और अशुभ हो सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

काले बालों का मतलब
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, काले बालों वाले पुरुष श्रेष्ठ होते हैं. 
ऐसे पुरुष जिनके बाल चमकदार, काले, चिकने, कोमल हो ऐसे लोग जीवन में हमेशा उत्तम फलों की प्राप्ति करते हैं.
काले बालों वाली महिला भाग्यशाली होती है. अगर किसी महिला के बाल काले, चमकीले, टेढ़े और घुंघराले हो तो यह शुभ होता है.
काले घने बालों वाले लोग मन से मजबूत और दृढ़ निश्चयी होचे हैं. सफलता अपनी मेहनत से पाते हैं.
काले और मुलायम बालों वाले लोग उदार होते हैं और कार्यक्षेत्र में ऊंचा पद हासिल करते हैं.
जिन लोगों के बाल काले, नरम व पतले होते हैं उनका जीवन राजा की तरह बीतता है.

सफेद बालों का मतलब
सफेद बालों वाले लोग खूब चिंता करते हैं, हमेशा किसी न किसी सोच विचार में लगे रहते हैं.
सफेद बालों वाले लोगों का झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत अधिक होता है.
सफेद बालों वाले लोग गंभीर स्वभाव वाले और सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं.
सफेद बालों वाले लोग सफलता तो पा लेते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है.
सफेद बालों वाले लोग ज्ञानी और अनुभव से भरे हो सकते हैं.

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भूरे बालों का मतलब
भूरे बालों वाले लोग खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं. ये लोग बहुत बुद्धिमान और चतुर होते हैं.
भूरे बालों वाले लोग चंचल स्वभाव के होते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार और उत्साहित होते हैं. 
भूरे बालों वाले लोग जिज्ञासा से भरे होते हैं और खोजी स्वभाव के होते हैं.
ऐसे लोग कलाकार हो सकते हैं और रचनात्मकता के कार्यों में इनका खूब मन लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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