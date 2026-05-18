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Hindi Newsऐस्ट्रोSamudrik Shastra: अगर आपके भी हैं कर्ली बाल तो भूल कर भी न करवाएं सीधे, वरना सो जाएगा सौभाग्य, जानें इसका सुख के ग्रह शुक्र से कनेक्शन

Samudrik Shastra: अगर आपके भी हैं कर्ली बाल तो भूल कर भी न करवाएं सीधे, वरना सो जाएगा सौभाग्य, जानें इसका सुख के ग्रह शुक्र से कनेक्शन

People With Curly Hair Nature Qualities: कर्ली बाल वाले लोग कैसे होते हैं, क्यों ऐसे लोगों को अपने बालों को सीधा नहीं करवाना चाहिए और इसका सीधा संबंध सुख के कारक ग्रह शुक्र ग्रह से क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 18, 2026, 09:10 AM IST
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Curly Hair
Curly Hair

Curly Hair Personality: किसी व्यक्ति का चेहरा, उसका रंग, उसकी कद-काठी और बालों की बनावट उसके व्यक्तित्व के बारे में गहरी जानकारी देती है. विशेषकर बाल की बात करें तो बाल केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में गहरी बाते बताती हैं. अगर घुंघराले बालों की बात करें तो यह व्यक्ति को आकर्षक बनाके हैं. इस लेख में जानेंगे कि कर्ली बाल को क्यों सीधा नहीं करवाना चाहिए और कर्ली बालों का शुक्र ग्रह से क्या संबंध है.

बालों की बनावट और शुक्र का कनेक्शन
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, सुख और कला का कारक ग्रह  शुक्र है. जिन जातकों की कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है उनका चुंबकीय व्यक्तित्व होता है और जिन लोगों के बाल प्राकृतिक रूप से घुंघराले होते हैं उनका 'लक्ष्मी तत्व' मजबूत होता है और ऐसे लोग धन-धान्य और ऐश्वर्य में जीवन गुजारते हैं.

घुंघराले बालों शुक्र ग्रह से संबंध
वैदिक ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार घुंघराले बालों का सीधा संबंध व्यक्ति के सौंदर्य और आकर्षण से है. जिन लोगों के प्राकृतिक कर्ली बाल होते हैं उन लोगों के भौतिक सुखों के कारक शुक्र प्रबल होते हैं. नेचुरली कर्ली बालों को सौभाग्य, धन-वैभव और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है. शुक्र प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का स्वामी है。 घुंघराले बाल भीड़ में भी ध्यान किसी का भी ध्यान खींचते हैं, यही शुक्र के मजबूत होने के लक्षण हैं.

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बाल सीधे करवाने से क्या होता है?
ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, घुंघराले बाल व्यक्ति का सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है. जब प्राकृतिक रूप से कर्ली बालों को  केमिकल या हीट से स्ट्रेट करते हैं या कृत्रिम रूप से सीधा किया जाता है तो इससे व्यक्ति की शुक्र ग्रह की ऊर्जा कम होने लगती है. सुख-समृद्धि और तरक्की में रुकावटें भई आ सकती हैं. जो लोग जन्मजात कर्ली बालों को कृत्रिम रूप से बार-बार सीधा करवाते हैं उन लोगों की शुक्र की स्थिति कुंडली में खराब होने लगती है. 
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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