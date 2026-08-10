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जीभ का रंग और बनावट खोलेगा भविष्य, किन्हें मिलती है करियर में ऊंचाई और कौन लोग होते हैं चालाक, जानें

Tongue Samudrik Shastra: क्या आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की जीभ से उसके व्यक्तित्व के बारे में गहराई से जान सकते हैं. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीभ के रंग और बनावट क्या बताते हैं आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 10, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:05 PM IST
जीभ का रंग और बनावट खोलेगा भविष्य, किन्हें मिलती है करियर में ऊंचाई और कौन लोग होते हैं चालाक, जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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