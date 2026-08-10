/जीभ का रंग और बनावट खोलेगा भविष्य, किन्हें मिलती है करियर में ऊंचाई और कौन लोग होते हैं चालाक, जानें

Personality of people by tongue: जीभ के रंग और उसकी बनावट किसी व्यक्ति के बारे में बड़ी और गहरी जानकारी दे सकती है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीभ ही है जो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी के गहरे रहस्यों को खोल सकती है. व्यक्ति की जीभ के जरिए उसके व्यवहार और उसके भविष्य के बारे में जाना जा सकता है. आइए जीभ की बनावट और रंग के बारे में जानें.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों की जीभ काली हो उन्हें कार्यक्षेत्र में दिक्कतें झेलनी पड़ती है. सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया गया है कि ये लोग नौकरी भी बहुत समय तक नहीं कर पाते हैं. व्यवसाय करने वाले लोग लगातार अपने व्यवसाय को बदलते रहते हैं. करियर को लेकर इसके जीवन में अस्थिरता और अनिश्चितता बनी रहती है.
जिन लोगों की जीभ का रंग एक जैसा न हो यानी जीभ पर कम-ज्यादा अलग-अलग रंग दिखते हों तो ऐसे लोग बहुत जल्द ही बुरी संगति में पड़ जाते हैं. ऐसे लोग नियम तोड़ने में माहिर होते हैं. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लगातार झेलते रहते हैं.
जिन लोगों की जीभ मोटी होती है वो लोग कठोर बातें करने से हिचकते नहीं हैं. ऐसे लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं लेकिन इनके बोलचाल किसी को जल्द ही दुखी कर सकता है. ऐसे लोगों की वाणी नियंत्रित नहीं होती है.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीभ अगर पीली हो तो इसे अशुभ माना जाता है. पीली जीभ वैसे तो व्यक्ति की खराब सेहत को दर्शाता है. सामुद्रिक शास्त्र की मानें को व्यक्ति की तर्क शक्ति कम होती है. ऐसे लोगों में बहस करने का आत्मविश्वास नहीं होता है.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जीभ लालिमा लिए हुए हो और सुडौल हो यानी न तो बहुत पतली व न तो बहुत मोटी तो इसे शुभ माना जाता है. ऐसे लोग हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं और नौकरी में बड़े पद प्राप्त करते हैं. ऐसे लोग एक स्वस्थ जीवन जीते हैं.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जीभ पर तिल होना व्यक्ति के बारे में बताता है कि वह एक बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है. ऐसे लोग राजनीति में बहुत बड़ा नाम बनाते हैं. ये लोग अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं. हालांकि, ऐसे लोग अपने लिए लापरवाह होते हैं. काम करने या फैसला लेने में ये लोग जल्दबाजी करते हुए खुद का ही नुकसान कर देते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)