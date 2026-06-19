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Samudrik Shastra: आंखों में छुपे हैं गहरे राज, रंग और आकार से जानें कैसा है आपके आसपास के लोगों का स्वभाव

Shape Of Eyes Samudrik Shastra: व्यक्ति के शरीर की बनावट से उसके बारे में कई राज जाने जा सकते हैं. इसी तरह व्यक्ति की आंखें उसके बारे में गहरी जानकारियां देती हैं. आइए जानते हैं आंखों के रंग और बनावट के बारे में विस्तार से.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 19, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:07 AM IST
Samudrik Shastra: आंखों में छुपे हैं गहरे राज, रंग और आकार से जानें कैसा है आपके आसपास के लोगों का स्वभाव
Image Credit: AI (Eyes)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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