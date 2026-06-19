Eyec Color And Shape Samudrik Shastra: व्यक्ति कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में जानने के लिए उसके जन्म से जुड़े विवरण को जानना जरूरी होता है. जैसे उसकी राशि क्या है, उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है या उसकी जन्म कुण्डली क्या बताती है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये सभी जानकारियां नहीं हैं तब भी उसके बारे में जाना जा सकता है और वो रास्ता है सामुद्रिक शास्त्र, जिसके जरिए किसी व्यक्ति के अंगों की बनावट से लेकर आकार आदि से उसके बारे में गहराई से जाना जा सकता है. इसी तरह किसी व्यक्ति की आंखों से उसके भाग्य से लेकर उसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, वह व्यक्ति असल में भीतर से कैसा है, ये सारी जानकारियां हासिल की जा सकती है. यहां तक कि आंखों से ही किसी व्यक्ति के दिल की गहराइयों में छुपे उसके राज का पता लगाया जा सकता है.