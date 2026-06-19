Eyec Color And Shape Samudrik Shastra: व्यक्ति कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा है, इस बारे में जानने के लिए उसके जन्म से जुड़े विवरण को जानना जरूरी होता है. जैसे उसकी राशि क्या है, उसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है या उसकी जन्म कुण्डली क्या बताती है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये सभी जानकारियां नहीं हैं तब भी उसके बारे में जाना जा सकता है और वो रास्ता है सामुद्रिक शास्त्र, जिसके जरिए किसी व्यक्ति के अंगों की बनावट से लेकर आकार आदि से उसके बारे में गहराई से जाना जा सकता है. इसी तरह किसी व्यक्ति की आंखों से उसके भाग्य से लेकर उसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, वह व्यक्ति असल में भीतर से कैसा है, ये सारी जानकारियां हासिल की जा सकती है. यहां तक कि आंखों से ही किसी व्यक्ति के दिल की गहराइयों में छुपे उसके राज का पता लगाया जा सकता है.
परिस्थिति के अनुसार किसी व्यक्ति की आंखें कई तरह की भावनाओं को दर्शाती हैं, जैसे- गुस्सा, स्नेह, विश्वास या निराशा. ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र में आंखों की बनावट, उसके रंग और आकार-प्रकार का बहुत महत्व बताया गया है. इन्हीं आंखों से किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व के बारे में गहरी जानकारी हासिल की जा सकती है.
मन ही मन में गुस्सा रखने वाले या बात-बात पर गुस्सा करने वाले व्यक्ति की आंखें अक्सर ही लालिमा लिए रहती हैं.
बादाम के आकार की आंखें अति शुभ माने जाते हैं. ये लोग जीवन में सफलता और यश पाते हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है. सुख-समृद्धि पाते हैं.
तोते की तरह की गोल आंखों वाले लोग स्वार्थी और चंचल हो सकते हैं. ऐसे लोगों की दुनिया खुद के इर्दगिर्द घूमती है.
कमल के समान जिन लोगों की आंखें होती है, वो लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं. भाग्य के बल पर बड़ी सफताएं और अच्छा जीवन पाते हैं.
हिरण या खरगोश की तरह जिनकी आखें होती है वो लोग जीवनभर सुख और धन पाते हैं.
बड़ी आंखों वाले लोग खुले विचारों वाले और बहुत इमोशनल होते हैं. ये लोग कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते हैं.
छोटी आंखों वाले लोग व्यावहारिक और बुद्धिमान होते हैं. लक्ष्य के लिए केंद्रित होते हैं और हर काम में परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं.
काली और नीली आंखों वाले लोगों पर शनि का प्रभाव अधिक होता है. ये लोग गंभीर होते हैं और कम बोलते हैं. धैर्यवान होते हैं.
हरी आंखों वाले लोगों पर बुध का प्रभाव अधिक होता है. ये लोग बुद्धिमान और बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं. इनकी वाणी आकर्षक होती है.
ग्रे आंखों वाले लोग राहु और केतु के प्रभाव में अधिक होते हैं. ऐसे लोग भ्रम में अधिक पड़ते हैं, रहस्यमयी हो सकते हैं या डीप थिंकर हो सकते हैं.
चंद्रमा प्रधान आंखों की पलके जल्दी जल्दी झपकती हैं. ऐसे लोगों के मूड तुरंत बदल जाते हैं. ये लोग एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं और चंचल होते हैं.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आंखों के अच्छे स्वास्थ् के लिए व नजर दोष से बचने के लिए हर दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य दें. भगवान सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी. हालांकि, परेशानी जलिट हो या बढ़ रही हो तो नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताई गई जानकारियां और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)