/Samudrik Shastra: चेहरे के निशान देते हैं गहरी जानकारी, जानें अच्छे और बुरे किस्मत से क्या है इनका कनेक्शन

Birthmark on Face Meaning: कुछ लोगों के शरीर पर विशेषकर चेहरे पर जन्म से ही कुछ निशान होते हैं जिनके कोई न कोई मतलब होता है. इन निशानों को बर्थ मार्क के रूप में जाना जाता है. किसी व्यक्ति के भाग्य और दुर्भाग्य से भी इन निशानों का संबंध है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे के बर्थमार्क व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में गहरी जानकारी देते हैं.
शरीर और चेहरे के निशानों के बारे में जानकर किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से समझा जा सकता है. ये निशान आपके भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में भी बताते हैं. शरीर के अलग-अलग अंगों पर बर्थ मार्क का क्या बताता है? आइए इस बारे में विस्तार से जानेंगे.
चेहरे पर जन्म से ही कोई निशान हो तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति काफी भावुक होगा. ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं. इसके पास अथाह धन होता है.
अगर किसी व्यक्ति के माथे पर बर्थ मार्क हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है. करियर और व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करता है. समाज में ऐसे लोगों को बहुत सम्मना प्राप्त होता है. इनकी लोकप्रियता दूर-दूर तक फैली रहती है.
माथे के बीच में बर्थ मार्क हो तो ऐसे लोग आकर्षक होते हैं और इनके कई रिलेशनशिप हो सकते हैं. ये लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं.
गर्दन पर बर्थ मार्क हो तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी-बड़ी सफलता पाते हैं. हालांकि, ये लोग बहुत भावुक होते हैं. ऐसे लोग आक्रामक होते हैं और गुस्सैल भी होते हैं.
पुरुष के बाएं गाल पर बर्थ मार्क हो तो ऐसे लोग अपने काम को लेकर बहुत अधिक उत्साहित होते हैं. अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं. ये लोग बहुत अधिक मेहनती होते हैं.
पुरुष के दाहिने गाल पर बर्थ मार्क हो तो व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है. महिला के दाहिने गाल पर बर्थमार्क हो तो इन्हें बहुत सम्मान प्राप्त होता है. पति से प्यार प्राप्त होता है. शादीशुदा जीवन में सुख ही सुख होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. ये जानकारियां व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)