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Samudrik Shastra: चेहरे के निशान देते हैं गहरी जानकारी, जानें अच्छे और बुरे किस्मत से क्या है इनका कनेक्शन

Birthmark Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर और चेहरे पर मौजूद कौन से निशान व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी देते हैं और व्यक्तित्व के बारे में क्या बताते हैं? आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 23, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:15 PM IST
Samudrik Shastra: चेहरे के निशान देते हैं गहरी जानकारी, जानें अच्छे और बुरे किस्मत से क्या है इनका कनेक्शन
Image Credit: Pexels.com

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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