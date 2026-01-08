Samudrik Shastra: हाथ का अंगूठा खोल देता है व्यक्ति का राज, जानें मोटा छोटा या पतला अंगूठा क्या बताता है

Angutha Samudrik Shastra: पुराने समय से ही सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से शरीर की बनावट के बारे में अध्ययन किया जाता रहा है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अंगों की बनावट से व्यक्ति के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती है. हाथ-पैर से लेकर संपूर्ण शरीर की बनावट से व्यक्ति के स्वभाव, गुण और व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है. ऐसे में इस कड़ी में हम जानेंगे कि हाथ के अंगूठे की बनावट किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताता है. हाथ के अंगूठे की लंबाई-मोटाई और लचीलापन व्यक्ति के बारे में क्या बताता है.

लंबा और पतला अंगूठा

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति का लंबा और पतला अंगूठा होता है वह साहसी होता है. हर स्थिति में डटकर खड़ा रहता है और परेशानियों को दूर करने का दम रखता है. जीवन में सफलता पाता है और हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है. हालांकि इन्हें जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है.

छोटा और मोटा अंगूठा

छोटे और मोटे अंगूठे वाले व्यक्ति में गजब का आत्मविश्वास होता है. हालांकि ये लोग जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं लेकिन जिस पर भी विश्वास जताते हैं पूरी तरह से जताते हैं. ऐसे लोग एक बारे किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं.

पतला अंगूठा

जिस व्यक्ति के हाथ का अंगूठा पतला होता है वह साहसी और निडर होता है. हर क्षेत्र में जोखिम उठाने को तैयार होता है. बिजनेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और नौकरी में भी मेहनत के दम पर उन्नति करता है. ये हमेशा सही रास्ते से पैसे कमाते हैं और एक हाईफाई जिदगी जीते हैं.

बीच के हिस्से से मोटा अंगूठा

जिस व्यक्ति के हाथ के अंगूठे का बीच का भाग मोटा हो और ऊपरा और निचला भाग पतला हो तो ऐसे लोग हंसी मजाक में जीवन गुजारते हैं. इन्हें भाग्य का पूरा साथ मिलता है और ये हर किसी के चहीते होते हैं.

लचीला अंगूठा

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिस व्यक्ति के हाथ का अंगूठा लचीला होता है या पीछे की ओर बहुत ज्यादा मुड़ जाता है तो ऐसे लोग स्वाभाव से भी लचीले होते हैं यानी किसी भी हालात में खुद को ढाल लेते हैं. मधुर बोलते हैं और किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करते हैं . हालांकि ये लोग कई बार एक ही बात पर अड़ जाते हैं. जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं.

