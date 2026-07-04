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Samudrik Shastra: पैर की बनावट में छिपा है पर्सनालिटी का गहरा राज, अपने बारे में जानने के लिए गौर से अपने पैरों को देखिए

Foot Shape Personality Traits: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार पैरों की रुपरेखा से आप आपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सकते हैं. इस लेख में हम इस बारे में ही हम विस्तार से जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 04, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:32 PM IST
Samudrik Shastra: पैर की बनावट में छिपा है पर्सनालिटी का गहरा राज, अपने बारे में जानने के लिए गौर से अपने पैरों को देखिए
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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