/Samudrik Shastra: पैर की बनावट में छिपा है पर्सनालिटी का गहरा राज, अपने बारे में जानने के लिए गौर से अपने पैरों को देखिए

Personality Prediction From Feet: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शारीरिक बनावट, अंगों पर दिखने वाले तिल से लेकर किसी व्यक्ति के बालों की बनावट से उसके व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं. इसी तरह पैरों की बनावट के पीछे छिपे व्यक्तित्व के रहस्यों के बारे में जानने की कला बहुत पुरानी है. किसी व्यक्ति के पैरों की बनावट उसके बारे में गहरी जानकारियां दे सकती है.
विशेष रूप से पैरों 4 विशेष रुपरेखा होने के बारे में बताया जाता है. आइए इस बारे में और विस्तार से जानें. आइए सामुद्रिक शास्त्र से जानें कि किसी के पैर उसके बारे में क्या जानकारियां देते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी से जुड़े कौन से राज उसके पैरों से जान सकते हैं.
अगर किसी व्यक्ति के पैर ऊंचे और मुड़े है तो ऐसा व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व का होता है और हमेशा स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन गुजारता है. आत्मविश्वास से भरा रहता है. ऐसा व्यक्ति बड़े सपने देखने के साथ ही उसे पूरा करने की भी शक्ति रखता है. समझदारी, सूझबूझ और एकाग्रता इनकी सबसे अच्छी क्वालिटी होती है. ये लोग अपनी ही शर्तों पर जीना या काम करना पसंद करते हैं.
अगर किसी व्यक्ति के पैर की दूसरी उंगली अंगूठे से बहुत लंबी हो तो ऐसे लोग साहसी और ऊर्जावान होते हैं. रचनात्मकता से भरे होते हैं और किसी भी काम के लिए उत्साहित रहते हैं. इनकी नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है और ये लोग एक अच्छे सार्वजनिक वक्ता होते हैं. ये लोग कभी-कभी आवेगी भी हो जाते हैं. हालांकि, इनकी सकारात्मकता और हमेशा कुछ नया सोचने की शक्ति इन्हें हर किसी से अलग पहतान देती है.
पैर के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियां लगभग ही लंबाई की हों को ऐसे लोग की सामाजिक कुशलता बहुत अच्छी होती है. ऐसे लोगों का समाज में बड़ा ओहदा होता है. ये लोग आकर्षक व्यक्तित्व वाले और आत्मविश्वासी होते हैं. संतुलित जीवन जीने वाले ये लोग मिलनसार भी होते हैं. ये लोग एडवेंचर और यात्राओं को अपने जीवना हिस्सा मानते हैं. बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेते हैं और महफिल में चारचांद लगाते हैं.
अंगूठे से छोटी उंगली तक तिरछी ढलान जाती हो तो इसका मतलब है कि आपको प्राइवेसी पसंद है. आप रहस्यमयी स्वभाव के भी हैं. वहीं किसी व्यक्ति के पैर की सभी उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर है तो ऐसा व्यक्ति शांत, विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)