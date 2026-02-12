Samudrik Shastra: नाखून का रंग बता देता है कोई व्यक्ति लकी है या अनलकी, चेक करिए आप भाग्यवान हैं या नहीं

Nails Color Astrology: नाखूनों का बदलता रंग जातक की किस्मत के बारे में गहराई से बताता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के रंग से कैसे जानें कि वह लकी है या अनलकी, इस कड़ी में हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं.
Nails Color Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के हर एक भाग व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी जानकारी देता है. हाथ, पैर, आंखें और नाखून व्यक्ति के स्वभाव उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं. इसी तरह व्यक्ति का नाखून का रंग उसके भाग्य के बारे में जानकारी देता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ते के नाखून व्यक्ति के बारे में क्या बताते हैं, आज की इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.
नाखूनों के बारे में सामुद्रिक शास्त्र
सामुद्रिक शास्त्र की मानें तो ऐसे लोग जिनके नाखून लाल रंग लिए होते हैं वो अपनी सुंदरता से हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं. जिन लोगों के नाखून लाल होते हैं और चमकते हैं वे लोग शरीरिक रूप से बहुत सेहतमंद होते हैं. ऐसे लोग सामान्यतः ऊर्जावान होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व के लोग होते हैं. ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा और भाग्य का पूरा साथ मिलता है. ऐसे लोगों के जीवन में धन-दौलत कभी कोई कमी नहीं होती है. दांपत्य जीवन सुखमय होता है और भौतिक सुविधाएं बनी रहती हैं. ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं. करियर में उच्च पद और सम्मान पाते हैं.
सफेद रंग के नाखूनों वाले लोग
सफेद रंग के नाखून व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारी देते हैं. जिसके नाखून सफेद होते हैं वे लोग बहुत सामान्य सी जिंदगी जीते हैं. बुद्धि के तेज होते हैं. हालांकि इनका व्यक्तित्व बहुत सामान्य सा होता है.
नाखूनों पर सफेद या काले धब्बे
ऐसे लोग जिनके नाखून सामान्य रंग के हों लेकिन नाखूनों पर सफेद या काले रंग के धब्बे दिखते हों तो ऐसे लोग छोटी बातों पर भी किसी से भी लड़ पड़ते हैं. उग्र स्वभाव और खुराफती दिमाग के लोग होते हैं. ससुराल पक्ष से इनका रिश्ता कुछ खास नहीं रहता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
