Samudrik Shastra: नाखूनों पर तिल होना देता है कई तरह के संकेत, जानिए एक एक नाखून के तिल का मतलब!

Samudrik Shastra Predictions: सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शारीरिक बनावट के बारे में विस्तार से बताया गया है. शरीर के तिलों के बारे में भी इसमें विस्तार से बात की जाती है. अंगों पर दिखने वाले तिलों का अपना एक संकेत होता है. इसके जरिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में गहरी जानकारी पाई जा सतकी है. ऐसे में आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि आखिर अलग अलग उंगलियों के नाखूनों पर तिलों का होना क्या संकेत देते हैं.

अंगूठे के नाखून पर तिल होने का क्या मतलब है?

अंगूठे के नाखून पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है और किसी को भी प्रभावित कर सकता है. ऐसे लोगों के पास शारीरिक बल भी खूब होता है. ये जहां भी रहते हैं लीडर के तौर देखे जाते हैं.

तर्जनी के नाखून पर तिल होने का क्या मतलब है?

तर्जनी के नाखून पर तिल होने का मतलब है कि ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं और किसी को भी भावुक करके अपने जाल में फंसा सकते हैं. अपना काम पूरा करवाने में ये लोग माहिर होते हैं. ऐसे लोगों के बहुत दोस्त नहीं होते हैं. ये लोग इतना ओवर थिंक करते है कि इन्हें हमेश धोखा मिलने का डर रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्यमा उंगली के नाखून पर तिल होने का क्या मतलब है?

मध्यमा उंगली के नाखून पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति समझदार है. हालांकि ऐसा व्यक्ति बहुत नखरा करता है. छोटी-छोटी पर गुस्सा करने वाले ये लोग दोस्त बनाने में माहिर होते हैं.

अनामिका के नाखून पर तिल होने का क्या मतलब है?

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली के नाखून पर तिल होता है वह बहुत खुशमिजाज होता है. जहां भी जाता है माहौल हल्का कर देता है.

कनिष्ठा उंगली के नाखून पर तिल होने का क्या मतलब है?

जिस व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली के नाखून पर तिल हो वह चंचल स्वभाव का होता है. उसका मन इतना चंचल होता है कि जल्दी वह न तो कहीं टिक पाता है और न तो मन लगा पाता है. ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी दोस्त बना लेते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- बुध दोष दूर करने के लिए करें बुध कवच का पाठ, वाणी में आएगा आकर्षण और यादाश्त होगी तेज!

और पढ़ें- कैसे होते हैं मघा नक्षत्र में जन्मे लोग, इन चतुर जातकों पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!