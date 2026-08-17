/भाग्यहीन या महादरिद्र... शरीर की गंध किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती है, कैसी होती है धन की स्थिति? जानें

Personality Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर की बनावट के साथ ही उसके शरीर की गंध से उसके बारे में गहराई से जाना जा सकता है. स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर से अलग-अलग तरह की गंध आती है. शरीर के गंध से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके जीवन में धन की स्थिति को भी जाना जा सकता है. आइए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानें कि आपके शरीर की गंध आपके बारे में क्या बताती है.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, अगर किसी महिला या पुरुष के शरीर से कुछ विशेष गंध निकले तो ऐसे लोग भोगी स्वभाव के होते हैं. अगर किसी के शरीर से कपूर, चंदन, कस्तूरी या चमेली जैसी गंध आती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में आए सुखों को खूब भोगते हैं. ऐसे लोग अपने ऊपर धन खर्च करना पसंद करते हैं और अथाह धन भी कमाते हैं.
ऐसे लोग जिनके शरीर से अगरु यानि एक्वीलेरिया के पेड़ जैसी गंध निकलती हो या फिर आबनूस यानी तेंदू के पत्ते जैसी खुशबू निकलती हो तो ऐसे लोगों के पास भी खूब धन होता है. ऐसे लोग जीवन में खूब सुख का स्वाद लेते हैं और हर संकट को पार करके शांति से जीवन गुजारते हैं.
ऐसे लोग जिनके शरीर से हाथी के मद जैसी गंध निकली हो, वो लोग भोगी स्वभाव के होते हैं. ऐसे लोग धन कमाने में तो माहिर होते ही है, इसके साथ ही ये लोग धन का भोग भी करते हैं.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के शरीर से खून, चर्बी या नीम जैसी गंध आती हो वो लोग भाग्यहीन हो सकते हैं. ऐसे लोगों का काम जल्दी नहीं बन पाता है. ऐसे लोगों को समय-समय पर धनहीन होती रहती है जिससे इनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहती है.
ऐसे लोग जिनके शरीर से गंध मछली के अंडे, कौआ के अंडे या बगुला जैसी होती है, वो लोग दरिद्र होते हैं और दुर्भाग्यशाली माने जाते हैं. ऐसे लोगों के समय पड़ने पर भाग्य का साथ प्राप्त नहीं होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)