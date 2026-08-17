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भाग्यहीन या महादरिद्र... शरीर की गंध किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती है, कैसी होती है धन की स्थिति? जानें

Body Odor Samudrik Shastra: हर व्यक्ति के शरीर की गंध अलग-अलग होती है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर की गंध के आधार पर व्यक्ति के धन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 17, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:17 PM IST
भाग्यहीन या महादरिद्र... शरीर की गंध किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती है, कैसी होती है धन की स्थिति? जानें
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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