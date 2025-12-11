Advertisement
Samudrik Shastra: जीभ से लेकर पीठ तक... शरीर के किन 4 अंगों पर तिल होना क्या देते हैं संकेत!

Samudrik Shastra: जीभ से लेकर पीठ तक... शरीर के किन 4 अंगों पर तिल होना क्या देते हैं संकेत!

Samudrik Shastra Jeebh Gaal Nabhi Peeth Par Til: शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल का होना अलग अलग तरह के संकेत देता है. आइए जानें किसी व्यक्ति के गाल, जीभ, नाभी और पीठ पर तिल का होना क्या संकेत देता है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 11, 2025, 09:15 PM IST
Moles On Body Meaning
Moles On Body Meaning

Samudrik Shastra Moles Significance: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के होने का कोई न कोई अर्थ जरूर होता है. तिल से व्यक्ति के स्वभाव से लेकर उसके भविष्य के बारे में गहरी जानकारी हासिल की जा सकती है. शरीर के कुछ तिल व्यक्ति को सुदर तो बनाते है लेकिन इसके साथ ही ये तिल भक्ति को भाग्यशाली भी बनाते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि गाल, जीभ, पीठ और नाभी पर तिल होने का का क्या अर्थ है.

दाएं गाल पर तिल होने का क्या मतलब है?
समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की दाएं गाल पर तिल होता है ऐसे लोग पैसों से धनी होते हैं और आकर्षक वाणी वाले होते हैं. ऐसे लोग अपनी बोली से सबका दिन जीतते हैं और बहस करने में सबसे आगे होते हैं. हालांकि ये लोग खूब पैसे खर्च करते हैं.

जीभ पर तिल होने का क्या मतलब है?
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की जीभ के निचले हिस्से पर अगर तिल है तो ऐसे लोग बहुत रचनात्मक होता है और कला के क्षेत्र में काम करते हैं तो बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं. ऐसे लोग जीवन में बहुत नाम कमाते हैं. अच्छा अच्छा खान खाना इन्हें बहुत पसंद होता है. ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं.

पीठ पर तिल का होने का क्या मतलब है?
जिन व्यक्ति की पीठ पर तिल होता है ऐसे लोगों के जीवन में जो भी धन संपत्ति होती है वो उनकी ही मेहनत का फल होता है. पीठ पर तिल का होना व्यक्ति के मेहनती होने का कारक होता है. ऐसे लोग कर्मठ होते हैं और करियर में हमेशा ऊंचाई पर जाते हैं. आर्थिक तंगी इन्हें छू भी नहीं सकती है. 

नाभि पर तिल होने का क्या मतलब है?
जिन भी लोगों की नाभि पर तिल होता है उनके जीवन के हर पड़ाव पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती रहती है. ऐसे लोग अपनी मेहनत से पूरा जीवन खूब धन कमाते हैं. सुख हासिल करते हैं और इसका पूरा जीवन अनेक सफलताओं से भरा रहता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

