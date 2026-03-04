नाखूनों की बनावट खोल देती है बड़े से बड़ा राज, कैसे होते हैं नाखून चबाने वाले... गुलाबी नाखूनों वाले लोग? जानें

What your nail shape says about you: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर की बनावट किसी व्यक्ति के बारे में कई जानकारियां देती है. जैसे हाथों की लकीरें व्यक्ति का भविष्य बता सकती है वैसे ही आंख, नाक, कान होंठ व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत गहरी जानकारियां दे सकती हैं. जीवन से जुड़े छिपे राज व्यक्ति के अंगों की बनावट से जाना जा सकता है. इसी तरह आइए जानें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के नाखूनों की बनावट उसके बारे में क्या बताती है.

व्यक्ति के बारे में उसके नाखूनों से जानिए

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून टेढ़े-मेढ़े होते हैं वे लोग बुरी आर्थिक स्थिति का हमेशा सामना करते हैं.

जिन लोगों के नाखून पर धब्बे हों वे लोग अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिता देते हैं. ऐसे लोगों को नौकरी-चाकरी भी करना पड़ता है.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे के नाखून पर काला धब्बा होना बताता है कि व्यक्ति किसी से भी आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाता है.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगुलियों के नाखून सांवले हों वे छोटी बातों पर भी चिढ़ जाते हैं. इनकी सेहत अक्सर खराब रहती है.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून सफेद हों वे लोग मेहनती होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं.

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून गुलाबी होते है वे लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और उनका दिल साफ होता है.

जिन लोगों के नाखून त्रिभुज आकार में हों वे लोग काम के लिए धुनी होते हैं. या तो काम ही करते रहते हैं या बिल्कुल काम नहीं करते हैं.

अंगुलियों के नाखून चिकने हों और लालिमा लिए हुए हों, सुंदर हों तो ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं और हर ओर से सफलता पाते हैं.

नाखून चबाने की आदत बताती है कि ऐसा करने वाले लोग छोटी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं. ऐसे लोग औसत दिमाग के होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

