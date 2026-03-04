Advertisement
trendingNow13130010
Hindi Newsऐस्ट्रोनाखूनों की बनावट खोल देती है बड़े से बड़ा राज, कैसे होते हैं नाखून चबाने वाले... गुलाबी नाखूनों वाले लोग? जानें

नाखूनों की बनावट खोल देती है बड़े से बड़ा राज, कैसे होते हैं नाखून चबाने वाले... गुलाबी नाखूनों वाले लोग? जानें

Samudrik Shastra Nails Colors And Shape: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर की एक-एक बनावट व्यक्ति के बारे में गहरी जानकारियां देती है. आइए जानें नाखूनों की बनावट और उसका रंग किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Samudrik Shastra Nail
Samudrik Shastra Nail

What your nail shape says about you: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर की बनावट किसी व्यक्ति के बारे में कई जानकारियां देती है. जैसे हाथों की लकीरें व्यक्ति का भविष्य बता सकती है वैसे ही आंख, नाक, कान होंठ व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत गहरी जानकारियां दे सकती हैं. जीवन से जुड़े छिपे राज व्यक्ति के अंगों की बनावट से जाना जा सकता है. इसी तरह आइए जानें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के नाखूनों की बनावट उसके बारे में क्या बताती है. 

व्यक्ति के बारे में उसके नाखूनों से जानिए

  • सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून टेढ़े-मेढ़े होते हैं वे लोग बुरी आर्थिक स्थिति का हमेशा सामना करते हैं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • जिन लोगों के नाखून पर धब्बे हों वे लोग अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिता देते हैं. ऐसे लोगों को नौकरी-चाकरी भी करना पड़ता है.

  • सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगूठे के नाखून पर काला धब्बा होना बताता है कि व्यक्ति किसी से भी आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाता है.

  • सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अंगुलियों के नाखून सांवले हों वे छोटी बातों पर भी चिढ़ जाते हैं. इनकी सेहत अक्सर खराब रहती है.

  • सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून सफेद हों वे लोग मेहनती होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. 

  • सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाखून गुलाबी होते है वे लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और उनका दिल साफ होता है.

  • जिन लोगों के नाखून त्रिभुज आकार में हों वे लोग काम के लिए धुनी होते हैं. या तो काम ही करते रहते हैं या बिल्कुल काम नहीं करते हैं.

  • अंगुलियों के नाखून चिकने हों और लालिमा लिए हुए हों, सुंदर हों तो ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं और हर ओर से सफलता पाते हैं.

  • नाखून चबाने की आदत बताती है कि ऐसा करने वाले लोग छोटी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं. ऐसे लोग औसत दिमाग के होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: हनुमान जी के अति प्रभावशाली 12 नाम, जिनके जाप से भय और संकटों का होता है नाश, जानें इससे जुड़े नियम

और पढ़ें- Door Vastu Rules: दुर्भाग्य और दरिद्रता घर की ओर मुड़कर भी नहीं देखेगी, मेन गेट से जुड़े ये वास्तु टिप्स अपनाकर तो देखें!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

samudrik shastra

Trending news

लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
holi celebration
नीचे होली के जश्न में डूबे थे लोग, अचानक गिर गई स्टील बीम; 4 लोगों पर आई आफत
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
Assam assembly election 2026
Assam Assembly Election: कांग्रेस ने जारी की 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, यहां देखे
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड
Punjab
कर्ज घटाया, राजस्व बढ़ाया और..., पंजाब के वित्तमंत्री चीमा ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड