हथेलियां ही हैं जिससे हम अपने काम करते हैं, धन कमाते हैं और पूजा उपासना करते हैं. ये हथेलियां किसी व्यक्ति के भाग्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं. इन हथेलियों के रंग, रेखाओं और बनावट को देखकर किसी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति का अनुमान लगया जा सकता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हथेलियों का रंग जितना साफ होता है जीवन में उतना ज्यादा धन होता है. हथेली जितना कालापन लिए हुए होती है व्यक्ति धन की कमी से जीवनभर जूझता रहता है.
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आइए जानें हथेली के रंगों के बारे में जो किसी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति के बारे में बताते हैं. हर व्यक्ति की हथेली का रंग एक जैसा नहीं होता है. यहां तक की एक ही परिवार के लोगों की हथेलियों का रंग एक जैसा नहीं होता है. ऐसे में यहां हेथेली के रंगों के बारे में जानेंगे.
समृद्ध व धनी व्यक्ति की हथेलियों को अक्सर ‘रक्त वर्ण’ यानी लाल रंग में देखा गया है. अगर किसी व्यक्ति की हथेली लाल रंग लिए हुए हो तो व्यक्ति के जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और करियर में भी बड़ी-बड़ी सफलताएं मिलती हैं.
किसी व्यक्ति की हथेलियां मटमैला रंग लिए हुए हों चो ऐसे लोगों को धन का अभाव बना रहता है. ऐसे लोगों को धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती हैं.
चमकीली और चिकनी हथेलियों वाले लोग अपने जीवन में कभी न कभी धनी जरूर बनते हैं. किसी न किसी तरह से ऐसे लोग खूब धन कमा लेते हैं और लगातार ऐसी योजनाओं पर काम करते हैं जिससे की धन कमाते रहें.
हथेली का रंग अगर सफेद दिखता हो तो ऐसे लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत प्रगति करते हैं. हालांकि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है.
उंगलियों से भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है. उंगलियों में गांठें अगर ज्यादा है तो ऐसे लोगों के जीवन में धन की स्थिति में कभी अच्छी तो कभी बुरी होती है.
अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा सख्त हो तो ऐसे लोग बहुत अधिक धन कमाते हैं. किसी व्यक्ति की छोटी उंगली ज्यादा लंबी हो तो भी ऐसे लोग बहुत धन कमाते हैं.
हाथ की रेखाओं से भी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति को जान सकते हैं. भाग्य रेखा अगर मणिबंध से निकले और हथेली के बीच तक आए तो इसे सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति खूब धन कमाता है.
अगर व्यक्ति की हथेली में सूर्य पर्वत पर दोहरी रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन कमाता है. भाग्य रेखा से कोई शाखा निकले और बुध की ओर निकल जाए तो बिजनेस में व्यक्ति खूब धन कमाता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)